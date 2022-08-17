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Türkiye Gazetesi

EYT'liler ne zaman emekli maaşına kavuşacak? İsa Karakaş tarih verdi...

EYT'liler ne zaman emekli maaşına kavuşacak? İsa Karakaş tarih verdi...

23 senedir çözüm bekleyen EYT sorunu, uzun zamandır ekonomi gündeminin üst sıralarını meşgul ediyor. Milyonların gözü kulağı Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili hükümet kanadından gelecek açıklamalarda. Her ne kadar sene sonu işaret edilse de EYT'liler kesin bir tarih ve açıklama beklerken, formül hesapları ve "EYT kimleri kapsayacak, kaç kişi yararlanacak" gibi soruların da cevabı merakla bekleniyor. Peki EYT'liler emekli maaşlarını en erken ne zaman alabilecekler? Yazarımız İsa Karakaş, bugünkü köşe yazısında konuya dair değerlendirmelerde bulundu.

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