EYT'liye emeklilik yolu açılıyor... Primi eksik olanlar dikkat! İşte 6 maddede çözüm

Milyonların gözü kulağı EYT son dakika haberlerinde. Her gün yeni bir gelişmenin yaşandığı Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusunda bu sefer gündem prim eksiği olanlar. EYT kimleri kapsayacak, kaç kişi EYT'den yararlanacak gibi soruların cevabı merak edilirken diğer yandan da kriterler de merak konusu. Prim eksiği olanlar EYT'li olabilecek mi? EYT'de son gelişmeler neler? İşte formüller ve kapsamlar ile birlikte EYT son dakika haberleri...