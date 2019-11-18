EYT’nin maliyeti belli oldu!

5.9 milyon ki\u015finin \u015fu anda EYT oldu\u011fu biliniyor. \u015eu andaki rakamlarla fatura en az 113 milyar TL. \r\n,1999'dan sonra \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc bir \u015fart olarak ya\u015f \u015fart\u0131 getirildi. Emeklilik ya\u015f\u0131 kad\u0131nlarda 58, erkeklerde 60'a, prim g\u00fcn say\u0131s\u0131 7 bine y\u00fckseltildi. , 23 May\u0131s 2002'den ge\u00e7erli olmak \u00fczere yeni bir kademeli ge\u00e7i\u015f takvimi kabul edildi. , Erdo\u011fan bu arada Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 Dan\u0131\u015fman\u0131 Vedat Bilgin'e ara\u015ft\u0131rma yapmas\u0131 talimat\u0131 verdi.\r\n,Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan\u2019\u0131n, emeklilikte ya\u015fa tak\u0131lanlar\u0131n erken emeklilik iste\u011fine kar\u015f\u0131 ald\u0131\u011f\u0131 \u2018se\u00e7im kaybetsek de yapmayaca\u011f\u0131z\u2019 \u00e7\u0131k\u0131\u015f\u0131n\u0131n hakl\u0131l\u0131\u011f\u0131, fatura hesaplan\u0131nca bir kez daha ortaya \u00e7\u0131kt\u0131.\r\n, Taraflarla g\u00f6r\u00fc\u015fen Bilgin'e, EYT ile ilgili sunulan bir raporda bu durumdakilerin say\u0131s\u0131n\u0131n 5 milyon 954 bin 225 ki\u015fi oldu\u011fu ileri s\u00fcr\u00fcld\u00fc.\r\n,.,Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan'\u0131n, "\u00dclkenin ba\u015f\u0131na erken emeklili\u011fi dolayanlar siyasi rant pe\u015finde. Bu milletin zarar\u0131na, se\u00e7im kaybetsek de yapmayaca\u011f\u0131z" s\u00f6zleriyle dile getirdi\u011fi Emeklilikte Ya\u015fa tak\u0131lanlarla (EYT) ilgili bir d\u00fczenleme yap\u0131lmas\u0131 halinde devlet alt\u0131ndan kalkamayaca\u011f\u0131 a\u011f\u0131r mali y\u00fckle kar\u015f\u0131 kar\u015f\u0131ya kalacak.\r\n,\u0130lgili devlet kurumlar\u0131n\u0131n yapt\u0131\u011f\u0131 ileriye y\u00f6nelik projeksiyonlarda ise bu durumdakilerin emekli olmalar\u0131 ve 20 y\u0131la yak\u0131n maa\u015f almalar\u0131 durumda devlete gelecek a\u011f\u0131r y\u00fck ise y\u0131ll\u0131k 754 milyar liray\u0131 ge\u00e7iyor. ,Ama komisyon kurulmas\u0131 ve teklifler devlete b\u00fcy\u00fck maliyet getirece\u011fi i\u00e7in AK Parti ve MHP taraf\u0131ndan reddedildi.,EYT'lilerin say\u0131s\u0131n\u0131n 5 ila 6 milyon civar\u0131nda oldu\u011funa dikkat \u00e7eken sosyal g\u00fcvenlik uzmanlar\u0131, en d\u00fc\u015f\u00fck emekli maa\u015f\u0131 olan bin 600 lira \u00fczerinden hesap yap\u0131lsa bile y\u0131ll\u0131k maliyetinin 100 milyar liran\u0131n \u00fczerinde olaca\u011f\u0131na dikkat \u00e7ekti. ,Ya\u015f s\u0131n\u0131r\u0131 Emekli Sand\u0131\u011f\u0131 ve Ba\u011f-Kur kapsam\u0131ndakiler i\u00e7in de uyguland\u0131.,Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan konu her g\u00fcndeme geldi\u011finde devlete getirece\u011fi a\u011f\u0131r y\u00fck\u00fc dikkate alarak erken emeklili\u011fe kar\u015f\u0131 \u00e7\u0131kt\u0131.,8 Eyl\u00fcl 1999'dan \u00f6nce i\u015fe girenler i\u00e7in kad\u0131nlarda 40 ile 58, erkeklerde de 44 ile 60 ya\u015f aras\u0131nda de\u011fi\u015fen kademeli ge\u00e7i\u015f s\u00fcresi getirildi.\r\n,Sosyal g\u00fcvenlik sisteminin s\u00fcrekli a\u00e7\u0131k vermesine yol a\u00e7an Eyl\u00fcl 1999 tarihinden \u00f6nceki uygulama ile kad\u0131n 20, erkek 25 y\u0131l sigortal\u0131l\u0131k 5 bin g\u00fcn prim ko\u015fulunu yerine getirerek emekli olabiliyordu.\r\n\r\n,Emeklilikte ya\u015fa tak\u0131lanlar\u0131n say\u0131s\u0131n\u0131n 6 milyona yak\u0131n oldu\u011fu belirtiliyor. ,SGK'n\u0131n uygulamas\u0131 s\u00fcrerken muhalefetin de k\u0131\u015fk\u0131rtmas\u0131yla bir kampanya ba\u015flat\u0131ld\u0131. Muhalefet, kanun teklifi verdi, komisyon kurulmas\u0131n\u0131 istedi. \r\n\r\n, Erken emeklili\u011fin T\u00fcrkiye\u2019ye faturas\u0131 belli oldu!