Fabrika gibi okul! 3,3 milyon TL ciro yaptı

Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya B\u00f6l\u00fcm\u00fcnde "ATA" ismini verdikleri marka \u00e7at\u0131s\u0131 alt\u0131nda; \u00e7ama\u015f\u0131r suyu, klor bazl\u0131 \u00e7ama\u015f\u0131r suyu, s\u0131v\u0131 el sabunu, antibakteriyel el sabunu, k\u00f6p\u00fck sabun, bula\u015f\u0131k deterjan\u0131, y\u00fczey temizleyici, cam silici, antifrizli cam suyu, oda parf\u00fcm\u00fc, \u00e7ama\u015f\u0131r beyazlat\u0131c\u0131 ve leke \u00e7\u0131kar\u0131c\u0131, ya\u011f \u00e7\u00f6z\u00fcc\u00fc, tuz ruhu, bula\u015f\u0131k makinesi deterjan\u0131, parlat\u0131c\u0131, kire\u00e7 \u00e7\u00f6z\u00fcc\u00fc gibi 50 kalemde \u00fcr\u00fcn \u00fcretilip, isteyen kurum ve kurulu\u015flara ihalesiz olarak sat\u0131labiliyor. (\u0130HA),Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, bir\u00e7ok alanda faaliyetlerini s\u00fcrd\u00fcr\u00fcyor. Okulda toplam 5 alan bulunurken, bin 77 \u00f6\u011frenciye 162 \u00f6\u011fretmen e\u011fitim veriyor. Okulun Kimya Teknolojisi Alan\u0131 ise d\u00f6ner sermayeye her y\u0131l milyonlarca lira katk\u0131 sa\u011fl\u0131yor. Lise 2018 y\u0131l\u0131nda \u00fcretti\u011fi temizlik \u00fcr\u00fcnlerinden 1 milyon 594 bin TL ciro elde ederken, bu y\u0131l ise 3 milyon 377 bin TL ciroya ula\u015ft\u0131. Okulda \u00f6\u011frenciler ve \u00f6\u011fretmenler yap\u0131lan i\u015flerden gurur duyarken, \u00f6\u011frenciler de hem \u00f6\u011freniyor hem \u00fcretiyor hem de ekonomiye destek oluyorlar.,Okulun fabrika gibi \u00e7al\u0131\u015farak bir\u00e7ok kurum ve kurulu\u015fa temizlik malzemesi sa\u011flad\u0131\u011f\u0131n\u0131n alt\u0131n\u0131 \u00e7izen Atakum \u0130l\u00e7e Milli E\u011fitim M\u00fcd\u00fcr\u00fc Mehmet \u0130rfan Yetik, \u201cLisemiz il\u00e7emizin, ilimizin ve \u00fclkemizin y\u00fcz ak\u0131 bir okuludur. \u00c7ocuklar\u0131m\u0131z hem hayat\u0131 \u00f6\u011freniyorlar hem meslek \u00f6\u011freniyorlar hem de \u00fcniversite i\u00e7in e\u011fitim al\u0131yorlar. Okulda 162 \u00f6\u011fretmen ve bin 77 \u00f6\u011frenci e\u011fitim-\u00f6\u011fretim hayat\u0131na devam ediyor. Okulun kimya b\u00f6l\u00fcm\u00fcnde bir\u00e7ok temizlik \u00fcr\u00fcn\u00fc \u00fcretiliyor. S\u0131v\u0131 sabun, \u00e7ama\u015f\u0131r suyu, deterjan, el sabunu, lavabo a\u00e7\u0131c\u0131 gibi bir\u00e7ok \u00fcr\u00fcn burada elde ediliyor. Bu \u00fcr\u00fcnlerin d\u00f6ner sermaye katk\u0131lar\u0131 da var. Okulumuzun cirosu 2018 y\u0131l\u0131nda 1 milyon 594 bin TL olurken, bu y\u0131l ise 3 milyon 377 bin TL\u2019ye \u00e7\u0131kt\u0131. Bunda \u00e7ocuklar\u0131n eme\u011fi var. ,\u00c7ocuklar\u0131m\u0131za ve \u00f6\u011fretmenlerimize \u00f6zverili \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131ndan dolay\u0131 te\u015fekk\u00fcr ediyoruz. Bir\u00e7ok kamu kurumu ve kurulu\u015fu da devlet kurumu oldu\u011fu i\u00e7in buradan ihalesiz \u00fcr\u00fcn alabiliyor. Kredi ve Yurtlar Kurumundan \u00e7evre iller de dahil olmak b\u00fcy\u00fck bir talep var. T\u0131rlarla malzemeler sevk ediliyor. Bu da bizim i\u00e7in bir gurur tablosu. \u00c7ocuklar\u0131m\u0131z ayr\u0131ca kimyan\u0131n ne oldu\u011funu deney ortam\u0131nda ya\u015fayarak \u00f6\u011freniyorlar. Amac\u0131m\u0131z, \u00e7ocuklar\u0131m\u0131z\u0131n kimya e\u011fitimini burada ald\u0131ktan sonra \u00fcniversitede de kimya b\u00f6l\u00fcm\u00fcnde ilerlemeleridir. Bu \u00f6\u011frencilerimizin vatana millete hay\u0131rl\u0131 bir bilim insan\u0131 olmas\u0131 i\u00e7in yeti\u015fmelerini ama\u00e7l\u0131yoruz\u201d dedi.,\u00c7ok zevkli bir b\u00f6l\u00fcmde \u00f6\u011frenim g\u00f6rd\u00fcklerini ifade eden kimya b\u00f6l\u00fcm\u00fc 11. s\u0131n\u0131f \u00f6\u011frencisi Nihat Can Torun ise \u201cOkulumuzda bir\u00e7ok deney yap\u0131yoruz. Kimya b\u00f6l\u00fcm\u00fcn\u00fc merakl\u0131 oldu\u011fum i\u00e7in se\u00e7tim. Burada \u00e7ok e\u011flenceli ve keyifli deneyler yapt\u0131k. G\u00fczel zaman ge\u00e7irdi\u011fimizi fark ettim. Okulumuzun \u00e7ok geni\u015f bir eri\u015fimi var. Ayr\u0131ca okulumuzun d\u00f6ner sermayesindeki \u00fcretimlere de kat\u0131labiliyoruz. Genellikle sabun ve \u00e7ama\u015f\u0131r suyu \u00fcretimi gibi bir s\u00fcr\u00fc temizlik \u00fcr\u00fcn\u00fc \u00fcretiyoruz. Lise bitince de kimya b\u00f6l\u00fcm\u00fcn\u00fc kazan\u0131p, \u00fcniversiteden sonra da doktoram\u0131 yapmak istiyorum. Ortaokul okuyan \u00f6\u011frencilerin okulumuzu ve \u00f6zellikle kimya b\u00f6l\u00fcm\u00fcn\u00fc tercih etmelerini tavsiye edebilirim\u201d diye konu\u015ftu.,Fabrika gibi okul! Ge\u00e7en seneyi ikiye katlad\u0131, 3,3 milyon TL ciro yapt\u0131...