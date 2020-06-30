Fabrikadan çıktığı gibi duruyor: 1997 model otomobili 70 bin liraya satın aldı

K\u0131r\u0131kkale'de otomobil tutkunu bir ki\u015fi, orijinalli\u011fini koruyan ve \u00fczerinde koltuk naylonu bile duran 1997 model otomobili 70 bin liraya sat\u0131n ald\u0131.,K\u0131r\u0131kkale'de ya\u015fayan Fatih Yunus G\u00fczel, 1997 model Tofa\u015f Do\u011fan SLX marka otomobili yakla\u015f\u0131k 1 ay \u00f6nce Ayd\u0131n'\u0131n \u00c7ine il\u00e7esinden 70 bin liraya sat\u0131n ald\u0131. ,Kilometre yazmas\u0131n diye kurtar\u0131c\u0131 ile getirdi\u011fi otomobilini i\u015f yerinde sergileyen G\u00fczel'in 8 bin 500 kilometredeki otomobili orijinalli\u011fi ve temizli\u011fiyle g\u00f6renleri \u015fa\u015f\u0131rt\u0131yor. ,Fabrikadan ilk \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131 gibi duran otomobil, saat gibi de \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor. Her g\u00fcn i\u00e7 ve d\u0131\u015f temizli\u011fi yap\u0131lan arac\u0131n de\u011fi\u015fen par\u00e7as\u0131 da bulunmuyor.\r\n,Otomobilin 8 bin 500 kilometrede oldu\u011funu kaydeden G\u00fczel, "En son ald\u0131\u011f\u0131m\u0131z arac\u0131m\u0131z da bu. Kilometresi \u015fu anda 8 bin 500 kilometrede orijinal kilometresi. Fabrikadan \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131yla fabrika boyas\u0131. \u0130\u00e7iyle d\u0131\u015f\u0131yla fabrikasyon bir ara\u00e7. Bu arac\u0131m\u0131z\u0131 Ayd\u0131n'dan Arif amcadan ald\u0131k., Kendisi \u00e7ok g\u00fczel korumu\u015f \u00e7ok g\u00fczel bakm\u0131\u015f. Kendisi ilk sahibiydi. Biz de bu saatten sonra onun korudu\u011fu kadar korumaya \u00e7al\u0131\u015faca\u011f\u0131z. Sevdi\u011fimiz bir ara\u00e7 \u015fu an ald\u0131k bakal\u0131m. Ald\u0131\u011f\u0131m\u0131z g\u00fcnden beri taliplisi var. Kar elde etmek i\u00e7in ald\u0131\u011f\u0131m\u0131z ara\u00e7 de\u011fil. Biz bunu sevdi\u011fimiz i\u00e7in ald\u0131k" dedi.\r\n,Arac\u0131 70 bin liraya pazarl\u0131ks\u0131z sat\u0131n ald\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirten G\u00fczel, "Kilometresi d\u00fc\u015f\u00fck oldu\u011fu i\u00e7in ve araban\u0131n kendisi temiz oldu\u011fu i\u00e7in. Hem kilometresi d\u00fc\u015f\u00fck hem de temiz zor denk geliyor. Bu arac\u0131 fabrikadan \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131 gibi oldu\u011fu i\u00e7in ald\u0131k. \u0130nternette 70 bin lira yaz\u0131yordu. 70 bin liraya pazarl\u0131ks\u0131z ald\u0131k. Buraya geldik muayenesi yoktu. Birka\u00e7 g\u00fcn\u00fc vard\u0131.,Genelde de yerli arabalar\u0131 almay\u0131 tercih etti\u011fini ifade eden Fatih Yunus G\u00fczel, internetten ara\u015ft\u0131rarak buldu\u011fu 1997 model otomobili ilk sahibinden 70 bin liraya sat\u0131n ald\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. , Kurtar\u0131c\u0131 ile muayenesini yapt\u0131k. \u015eu anda da sehpaya kald\u0131rd\u0131k. Bunun bezi var arada s\u0131rada tozunu al\u0131yoruz. \r\n,Arada da \u00e7al\u0131\u015ft\u0131r\u0131yoruz s\u0131k\u0131nt\u0131 olmas\u0131n diye. Sehpada da yat\u0131r\u0131yoruz \u015fu an i\u00e7in" ifadelerini kulland\u0131.