Facebook'tan koronavirüs adımı: Platforma yeni bir buton geliyor

Sosyal medya devi Facebook, sosyal mesafe ve izolasyona dikkat \u00e7ekmek i\u00e7in platforma koronavir\u00fcs temal\u0131 yeni bir buton entegre etmeye haz\u0131rlan\u0131yor.,\u0130lk olarak 2019\u2019un son g\u00fcnlerinde \u00c7in\u2019in Wuhan kentinde ortaya \u00e7\u0131kan koronavir\u00fcs (COVID-19) ile m\u00fccadele dijital ortamlarda da h\u0131z kesmeden s\u00fcr\u00fcyor.,Ge\u00e7ti\u011fimiz haftalarda konu ile ilgili yan\u0131lt\u0131c\u0131 bilgiler i\u00e7eren i\u00e7erikleri kald\u0131rmak i\u00e7in ad\u0131m atan Facebook\u2019un koronavir\u00fcse kar\u015f\u0131 ataca\u011f\u0131 yeni ad\u0131m belli oldu.,Mashable\u2019da yer alan habere g\u00f6re, sosyal medya devi sosyal mesafe ve izolasyona dikkat \u00e7ekmek i\u00e7in platforma koronavir\u00fcs temal\u0131 yeni bir buton entegre etmeye haz\u0131rlan\u0131yor.,Ayn\u0131 habere g\u00f6re, s\u00f6z konusu buton \u015firketin 2015 y\u0131l\u0131nda like tu\u015funa alternatif olarak getirdi\u011fi reaksiyon butonlar\u0131 i\u00e7erisinde yer alacak.,Hen\u00fcz konu ile ilgili resmi bir a\u00e7\u0131klama bulunmasa da s\u0131zan bilgilere g\u00f6re, s\u00f6z konusu buton Facebook ve Instagram\u2019\u0131n evde kal sticker\u2019\u0131 ile ayn\u0131 g\u00f6r\u00fcn\u00fcne sahip olacak.,Facebook\u2019un yakla\u015f\u0131k 2 milyar kullan\u0131c\u0131s\u0131na sunmaya haz\u0131rland\u0131\u011f\u0131 bu ad\u0131m ile izolasyonun \u00f6nemine dikkat \u00e7ekmek istedi\u011fi belirtiliyor. ,Facebook kanad\u0131ndan hen\u00fcz konu ile ilgili resmi bir a\u00e7\u0131klama bulunmuyor. S\u00f6z konusu \u00f6zelli\u011fin \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki haftalarda kullan\u0131ma girmesi bekleniyor. (NTV)