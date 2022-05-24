BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Fahiş kiralar için çözüm Hollanda Modeli! Hollanda Modeli nedir? Hollanda Modeli ev kiralarını nasıl etkileyecek? Ev kiralarına zam sınırlaması…

Fahiş kiralar için çözüm Hollanda Modeli! Hollanda Modeli nedir? Hollanda Modeli ev kiralarını nasıl etkileyecek? Ev kiralarına zam sınırlaması…

Ev kiralarındaki yüksek artış kiracılarının elini kolunu bağladı. Kira fiyatlarındaki artış sonrası harekete geçen hükümet ise yeni bir model sunmaya hazırlanıyor. Stokçuluk ve enflasyondan yararlanmaya çalışan ev sahipleri, kiraları fahiş şekilde arttırmaya devam ediyor. Hükümette yeni getireceği model ile bu fahiş artışlara dur demek istiyor. Hükümetin getirmek istediği model ise Hollanda Modeli. Peki Hollanda Modeli ev kira fiyatlarına nasıl bir etki yapacak? Kira fiyatları düşecek mi? Hollanda Modeli ne? İşte getirilecek olan modelin teknik detayları…

Türkiye'de Bugün
Anasayfa
Gündem
Politika
Ekonomi
Dünya
Spor
Teknoloji
Sağlık
Türkiye'de Bugün
Sondakika
Yazarlar
Eğitim
Emlak
Magazin
Kültür-Sanat
Editörün Seçtikleri
Kurumsal
İhlas Gazetecilik Kurumsal
Künye
İletişim
Reklam
Kişisel Verilerin Korunması
Gizlilik İlkeleri
Kullanım Şartları
Privacy Policy
Sosyal Medya
Facebook
Twitter
Linkedin
Google Plus
RSS
E Gazete
Foto Galeri
Türkiye Internet Tv
Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No:11 A/41 Yenibosna-Bahçelievler/ İSTANBUL COPYRIGHT ©İHLAS GAZETECİLİK Danışma Hattı : 444 0 144