Fahiş kiralar için çözüm Hollanda Modeli! Hollanda Modeli nedir? Hollanda Modeli ev kiralarını nasıl etkileyecek? Ev kiralarına zam sınırlaması…

Ev kiralarındaki yüksek artış kiracılarının elini kolunu bağladı. Kira fiyatlarındaki artış sonrası harekete geçen hükümet ise yeni bir model sunmaya hazırlanıyor. Stokçuluk ve enflasyondan yararlanmaya çalışan ev sahipleri, kiraları fahiş şekilde arttırmaya devam ediyor. Hükümette yeni getireceği model ile bu fahiş artışlara dur demek istiyor. Hükümetin getirmek istediği model ise Hollanda Modeli. Peki Hollanda Modeli ev kira fiyatlarına nasıl bir etki yapacak? Kira fiyatları düşecek mi? Hollanda Modeli ne? İşte getirilecek olan modelin teknik detayları…