Faizler sıfırlandı! Büyük indirim

S\u0131f\u0131r ara\u00e7 alacak vatanda\u015f 2021 y\u0131l\u0131 s\u0131f\u0131r ara\u00e7 kampanyalar\u0131n\u0131 ara\u015ft\u0131r\u0131yor.\r\n,Otomobil markalar\u0131 ise yeni y\u0131la girilmesiyle birlikte kampanyalar\u0131n\u0131 g\u00fcncelledi.\r\n,Belli bir vadeye kadar faizler s\u0131f\u0131rlan\u0131rken indirim taraf\u0131nda ise rakam 24 bin TL'yi buldu.\r\n,\u0130\u015fte s\u0131f\u0131r ara\u00e7 taraf\u0131nda 2021 y\u0131l\u0131n\u0131n ilk kampanyalar\u0131..\r\n,Kia Yeni y\u0131la yeni bir ara\u00e7la ba\u015flamak isteyen otomobil severler i\u00e7in; 2021 y\u0131l\u0131na \u00f6zel Ocak ay\u0131nda binek modellerinde; 100 bin TL'ye y\u00fczde 0,99 faiz ve 24 ay kredi imk\u00e2n\u0131 bulunan otomobil kampanyalar\u0131 sunuyor.\r\n,XCeed ve hibrit SUV s\u0131n\u0131f\u0131nda bulunan Niro; 100 bin TL'ye 24 ay y\u00fczde 0,99 faiz f\u0131rsat\u0131yla SUV sahibi olmak isteyenlere avantajlar sunuyor. Dizel motorlu Ceed 100 bin TL'ye 24 ay y\u00fczde 0,99 faiz f\u0131rsat\u0131yla yeni sahiplerini beklerken; benzinli Ceed ise 50 bin TL'ye 18 ay y\u00fczde 0,99 faizle sat\u0131n al\u0131nabiliyor.\r\n,SUV segmentinin iddial\u0131 modellerinden Kia Sportage, ocak ay\u0131na \u00f6zel 100 bin TL'ye 24 ay y\u00fczde 0,99 faiz f\u0131rsat\u0131yla yeni bir otomobil sat\u0131n almak isteyenleri bekliyor. Picanto, Rio ve Stonic modellerinde de 50 bin TL'ye 18 ay y\u00fczde 0,99 faiz f\u0131rsat\u0131 sunuluyor. Markan\u0131n hafif ticari ara\u00e7 modeli Bongo ise 50 bin TL'ye 12 ay boyunca y\u00fczde 0 faiz f\u0131rsat\u0131 ile tercih edilebiliyor.\r\n,Ocak 2021 otomobil kampanyalar\u0131 i\u00e7in Seat markas\u0131, yeni y\u0131la, Ibiza ve Yeni Ateca modellerinde cazip indirimler ve yeni Ateca modelinde bu indirimlere ek olarak avantajl\u0131 kredi oranlar\u0131 ile ba\u015flad\u0131.\r\n,SEAT yeni y\u0131lda ger\u00e7ekle\u015ftirdi\u011fi kampanya ile Yeni Ateca'n\u0131n Xperience ve FR donan\u0131ml\u0131 versiyonlar\u0131nda 24 bin TL indirim f\u0131rsat\u0131 sunuyor. Fiyat indirimine ek olarak t\u00fcm Ateca modellerinde; 100 bin TL i\u00e7in, 12 ay vadede, y\u00fczde 0 faiz oran\u0131 ile \u00f6zel ta\u015f\u0131t kredisi imkan\u0131 bulunuyor. Ibiza'n\u0131n Style donan\u0131ml\u0131 versiyonunda 16 bin TL'ye varan indirim f\u0131rsat\u0131 bulunuyor.\r\n,Ibiza modelinin yeni 1.0 lt Evo 80 HP Style versiyonu ise; 16 bin TL indirimle, 154 bin TL'den ba\u015flayan tavsiye edilen kampanyal\u0131 anahtar teslim fiyatlarla al\u0131nabiliyor.\r\n,130.000 TL, 2020 model Fiat Panda Urban 1.2 Fire 69 HP versiyonu i\u00e7in tavsiye edilen kampanyal\u0131 sat\u0131\u015f fiyat\u0131d\u0131r. 2020 model Fiat Panda Cross 4x4 0.9 Twin-Air 85 Hp versiyonu i\u00e7in tavsiye edilen kampanyal\u0131 sat\u0131\u015f fiyat\u0131 185.100 TL'dir.\r\n,Kampanya 09.01.2021-01.02.2021 tarihleri aras\u0131nda ge\u00e7erlidir.\r\n,Al\u00e7alt\u0131lm\u0131\u015f g\u00f6vdesi, \u00f6zel tasar\u0131m detaylar\u0131 ve 150 HP'lik 1.3 turbo benzinli motoru ile 2020 model Fiat 500X Sport, 12.000 TL'ye varan indirim f\u0131rsat\u0131yla.\r\n,12.000 TL, 2020 model Fiat 500X Sport 1.3 FireFly 150 HP DCT versiyonda uygulanan indirim tutar\u0131d\u0131r. Kampanya 09.01.2021 - 01.02.2021 tarihleri aras\u0131nda ge\u00e7erlidir.\r\n,Toyota Finans \u00e7at\u0131s\u0131 alt\u0131nda ve anla\u015fmal\u0131 bankalar arac\u0131l\u0131\u011f\u0131yla 100 bin TL 12 ay vade ve y\u00fczde 0,99 finansman oran\u0131 ile sat\u0131\u015fa sunulacak. Toyota a\u00e7\u0131klamas\u0131na g\u00f6re, marka, yeni y\u0131l\u0131 finansman kampanyas\u0131yla kar\u015f\u0131l\u0131yor.\r\n,Avantajl\u0131 finansal se\u00e7eneklerin bulundu\u011fu yeni y\u0131l\u0131n ilk kampanyas\u0131na; Toyota Corolla 2020 modeller 191 bin TL'den, Corolla 2021 modeller 203 bin 600 TL'den, Corolla Hybrid 2020 modeller 314 bin 700 TL'den, Corolla Hybrid 2021 modeller 329 bin 150 TL'den, yeni Corolla Hatchback 228 bin 750 TL'den, yeni Corolla Hatchback Hybrid ise 323 bin 750 TL'den ba\u015flayan fiyatlarla dahil olacak.\r\n,A\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re, T\u00fcrkiye'de \u00fcretilen Toyota C-HR Hybrid 2020 modeller 314 bin 150 TL'den C-HR Hybrid 2021 modeller ise 333 bin 300 TL'den ba\u015flayan fiyatlarla sunulacak.\r\n,Ayr\u0131ca yeni Yaris 209 bin 200, yeni Yaris Hybrid ise 299 bin 300 TL'den ba\u015flayan fiyatlarla t\u00fcm Toyota plazalar\u0131ndaki yerini alacak. Toyota RAV4 Hybrid'in Flame versiyonu ise 607 bin 850 TL'lik fiyat\u0131yla sat\u0131\u015fta olacak. Y\u00fczde 0,99'dan ba\u015flayan finansman oranlar\u0131 ve 24-36 ay aras\u0131nda de\u011fi\u015fen vade se\u00e7enekleriyle Toyota'n\u0131n yeni y\u0131l kamp