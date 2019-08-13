Falcao'dan sonra bir bomba daha!

Galatasaray\u2019\u0131n amac\u0131, ba\u015far\u0131l\u0131 \u00f6n liberoyu sat\u0131n alma opsiyonuyla renklerine ba\u011flamak. G\u00f6r\u00fc\u015fmeleri, Falcao transferinde oldu\u011fu gibi yine menacer Ahmet Bulut y\u00fcr\u00fct\u00fcyor.,Falcao konusunda haftalard\u0131r Frans\u0131z ekibi ile g\u00f6r\u00fc\u015fen ve sonunda anla\u015fmaya varan Galatasaray, arad\u0131\u011f\u0131 orta sahay\u0131 da yine Monaco\u2019da buldu... \u0130\u015fte detaylar...\r\n,Youssef Bennasser... \r\nSar\u0131- K\u0131rm\u0131z\u0131l\u0131lar, teknik heyetin raporu do\u011frultusunda 23 ya\u015f\u0131ndaki Fasl\u0131 futbolcuyu kiralamaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor.,Kul\u00fcb\u00fc de bu konuda zorluk \u00e7\u0131kartm\u0131yor. Monaco zaten son 3 sezondur ba\u015far\u0131l\u0131 orta sahay\u0131 ba\u015fka tak\u0131mlara kiral\u0131yor.,> Sat\u0131n alma opsiyonlu \r\nGe\u00e7en sezonun ilk yar\u0131s\u0131n\u0131 Monaco\u2019da, ikinci devresini St. Etienne\u2019de ge\u00e7iren Bennasser, Ligue 1\u2019de toplam 26 ma\u00e7a \u00e7\u0131kt\u0131. G\u00fc\u00e7l\u00fc fizi\u011fi ile dikkat \u00e7eken Bennasser, oyunun savunma taraf\u0131nda bir hayli ba\u015far\u0131l\u0131.,Galatasaray teknik heyeti de, Bennasser\u2019in yeni transfer Seri\u2019yi tamamlayabilecek nitelikte oldu\u011funu d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyor. Cim Bom, Bennasser\u2019in kontrat\u0131na uygun bir sat\u0131n alma maddesi eklemeye \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor.\r\n,\u0130\u015fte di\u011fer alternatifler...\r\n,> Elneny \r\n\u0130ngiltere seferinde g\u00fcndeme gelen bir di\u011fer futbolcu Elneny. Arsenal\u2019in 27 ya\u015f\u0131ndaki M\u0131s\u0131rl\u0131 oyuncusu d\u00fczenli forma giyemedi\u011fi i\u00e7in ayr\u0131lmay\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyor. Kul\u00fcb\u00fc de Elneny\u2019yi kiral\u0131k g\u00f6ndermeye s\u0131cak bak\u0131yor. Galatasaray en iyi \u015fartlarda \u00f6nlibero i\u015fini bitirmek amac\u0131nda. Elneny\u2019den ziyade listede \u00f6ncelik verilen adaylar var.,> Bakayoko \r\nTeknik heyetin \u00e7ok istedi\u011fi isimlerin ba\u015f\u0131nda gelen Bakayoko konusunda Chelsea ile temaslar s\u00fcr\u00fcyor. Galatasaray kiralama bedeli olarak 1.5 milyon Euro \u00f6nerirken, Londra ekibinin 3 milyon Euro\u2019nun \u00fczerinde bir rakam talep etti\u011fi konu\u015fuluyor. Fla\u015f bir geli\u015fme, Monaco da eski y\u0131ld\u0131z\u0131 Bakayoko\u2019nun pe\u015finde. Bu transfer olursa, Bennasser\u2019in Galatasaray yolu iyice a\u00e7\u0131lacak,> Fred \r\nThe Sun\u2019un Cim Bom\u2019a yazd\u0131\u011f\u0131 Fred, Galatasaray\u2019\u0131n listesindeki isimlerden biri. Ancak bu transfer hi\u00e7 kolay de\u011fil. Manchester United orta sahadaki y\u0131ld\u0131z\u0131 Pogba\u2019y\u0131 da satarsa, Fred\u2019i kiral\u0131k g\u00f6ndermesi zor g\u00f6z\u00fck\u00fcyor. Y\u0131ld\u0131z futbolcu ge\u00e7en sezon 59 milyon Euro kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131nda Shakhtar\u2019dan ManU\u2019ya transfer olmu\u015ftu.,> Cuellar \r\nFalcao\u2019nun ard\u0131ndan kadrodaki ikinci Kolombiyal\u0131 Cuellar olabilir. 1.5 ayd\u0131r radarda olan 26 ya\u015f\u0131ndaki \u00f6nlibero, Flamengo formas\u0131n\u0131 terletiyor. Brezilya ekibi Cuellar\u2019\u0131 g\u00f6ndermeye s\u0131cak bakmasa da, Galatasaray\u2019\u0131n ilgisi nedeniyle oyuncunu kafas\u0131 kar\u0131\u015f\u0131k.