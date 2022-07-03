Fatih'in kılıcının aynısı yaptı! Yurt dışından gelen taleplere yetişemiyor

, \u00dczerine alt\u0131n i\u015flemeler i\u015fledik. Bu k\u0131l\u0131c\u0131 55 bin liradan sat\u0131yoruz. B\u00fcy\u00fck talep g\u00f6r\u00fcyor.,Bursa'l\u0131 b\u0131\u00e7ak ustas\u0131 yapt\u0131\u011f\u0131 el eme\u011fi k\u0131l\u0131\u00e7larla g\u00f6renleri adeta kendine hayran b\u0131rak\u0131yor. ,Bursal\u0131 b\u0131\u00e7ak ustas\u0131 Aziz \u015een, Fatih Sultan Mehmet Han`\u0131n Topkap\u0131 Saray\u0131`nda bulunan k\u0131l\u0131c\u0131n\u0131n benzerini alt\u0131n i\u015flemelerle yaparak yurt d\u0131\u015f\u0131na sat\u0131yor. \r\n\r\n,El i\u015f\u00e7ili\u011fiyle yap\u0131lan k\u0131l\u0131\u00e7lar\u0131n \u00fczerindeki yaz\u0131lar 24 ayar alt\u0131nla i\u015fleniyor. \u00d6zellikle Arap \u00fclkelerinden b\u00fcy\u00fck ra\u011fbet g\u00f6ren k\u0131l\u0131\u00e7lar 55 bin liraya sat\u0131l\u0131yor.\r\n\r\n,En son Suudi Arabistan Emiri i\u00e7in k\u0131l\u0131\u00e7 yapt\u0131k. K\u0131l\u0131\u00e7 haz\u0131r, \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki g\u00fcnlerde g\u00f6nderece\u011fiz" dedi.,Fatih Sultan Mehmet Han`\u0131n k\u0131l\u0131c\u0131n\u0131n birebir ayn\u0131s\u0131n\u0131 yapt\u0131k.,K\u0131l\u0131\u00e7lara yurt i\u00e7i ve yurt d\u0131\u015f\u0131ndan talep oldu\u011funu ifade eden \u015een, "Biz Osmanl\u0131 ve Sel\u00e7uklu k\u0131l\u0131\u00e7lar\u0131n\u0131n birebir benzerlerini yap\u0131yoruz.,Son k\u0131l\u0131c\u0131n\u0131 Suudi Arabistan Emiri i\u00e7in yapan Aziz \u015een, sipari\u015flere yeti\u015fmek i\u00e7in yo\u011fun \u00e7al\u0131\u015fma i\u00e7ine giriyor.,Son y\u0131llarda yay\u0131nlanan diziler k\u0131l\u0131ca olan ilgiyi art\u0131rd\u0131. \u00d6zellikle Arap \u00fclkelerinden yo\u011fun talep var. ,Yapt\u0131\u011f\u0131 k\u0131l\u0131\u00e7lara b\u00fcy\u00fck emek veren usta bunlar\u0131 alt\u0131ndan yap\u0131yor ve yurt d\u0131\u015f\u0131ndan b\u00fcy\u00fck talepler al\u0131yor.