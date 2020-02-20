Fatih Terim'den, Fenerbahçe ve TFF'ye olay gönderme!

Galatasaray teknik direkt\u00f6r\u00fc Fatih Terim, S\u00fcper Lig'in 23. haftas\u0131nda oynanacak Fenerbah\u00e7e derbisi i\u00e7in kamp yerini belirledi. ,Tecr\u00fcbeli \u00e7al\u0131\u015ft\u0131r\u0131c\u0131n\u0131n tercihi olay oldu...,Galatasaray ile Fenerbah\u00e7e aras\u0131ndaki 'Zorlu' gerilimi bir kez daha g\u00fcndeme gelecek gibi... ,Devre aras\u0131nda "Anla\u015f\u0131ld\u0131 ikinci yar\u0131 \u00e7ok ZORLU ge\u00e7ecek" mesaj\u0131n\u0131 yazan Fatih Terim, derbi i\u00e7in tak\u0131m\u0131n\u0131 Zorlu Center'\u0131n i\u00e7indeki bir otelde kampa almaya karar verdi.,Cumartesi \u00f6\u011fleden sonra Florya'da toplanacak sar\u0131-k\u0131rm\u0131z\u0131l\u0131lar, tesiste F.Bah\u00e7e ma\u00e7\u0131na y\u00f6nelik son taktik \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131n\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftirecek ve ak\u015fam Zorlu'ya ge\u00e7ip kampa girecek. ,Derbi g\u00fcn\u00fc Florya-Kad\u0131k\u00f6y aras\u0131 ula\u015f\u0131m zorlu\u011funu dikkate alan Terim, Zincirlikuyu'dan trafi\u011fe tak\u0131lmadan tak\u0131m\u0131 \u00dclker Stad\u0131'na g\u00f6t\u00fcrecek.,Terim'in bu payla\u015f\u0131m\u0131, Fenerbah\u00e7e ve TFF y\u00f6neticilerinin Zorlu Center'daki toplant\u0131s\u0131na bir g\u00f6nderme olarak yorumlanm\u0131\u015ft\u0131;