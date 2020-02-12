Fatih Terim'den manidar açıklama! Kendini zor tuttu...

Galatasaray Teknik Direkt\u00f6r\u00fc Fatih Terim, 3-1 kazanmalar\u0131na ra\u011fmen kupaya veda ettikleri Aytemiz Alanyaspor ma\u00e7\u0131n\u0131n ard\u0131ndan de\u011ferlendirmelerde bulundu.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n,Deneyimli teknik adam, oyuncular\u0131n\u0131 tebrik ettikten sonra sar\u0131 k\u0131rm\u0131z\u0131l\u0131 camiay\u0131 hitaben manidar ifadeler kulland\u0131.,Fatih Terim'in Alanyaspor ma\u00e7\u0131ndan sonra yapt\u0131\u011f\u0131 fla\u015f a\u00e7\u0131klama \u015fu \u015fekilde:,"Ben fazla bir \u015fey s\u00f6ylemeyece\u011fim, camiam\u0131n sesini bekliyorum.","Hem ilk ma\u00e7ta, hem de bu ma\u00e7ta, ben a\u00e7\u0131k\u00e7as\u0131 onlardan bekliyorum baz\u0131 \u015feyler. ","Sadece \u00fcz\u00fcld\u00fc\u011f\u00fcm bir konu var.... Peki, bir \u015fey s\u00f6ylemiyorum"