Fatih Terim'e İtalya'dan üzücü haber

Bir s\u00fcre \u00f6nce korona vir\u00fcs tedavisi g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fc hastaneden taburcu edilerek evine d\u00f6nen Galatasaray Teknik Direkt\u00f6r\u00fc Fatih Terim'e, \u0130talya'dan \u00fcz\u00fcc\u00fc haber geldi. ,Terim'in, Fiorentina'da g\u00f6rev ald\u0131\u011f\u0131 d\u00f6nemde yak\u0131n arkada\u015f\u0131 olan \u0130talyan gazeteci Alessandro Rialti'nin kalp krizi nedeniyle hayat\u0131n\u0131 kaybetti\u011fi \u00f6\u011frenildi.,Fatih Terim'e \u0130talya'dan beklenmedik haber geldi.,Fiorentina'da g\u00f6rev ald\u0131\u011f\u0131 d\u00f6nemde medya mensuplar\u0131yla da arkada\u015fl\u0131k kuran Terim ald\u0131\u011f\u0131 haberle \u00fcz\u00fcnt\u00fc ya\u015fad\u0131.