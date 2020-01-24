Fatih Terim'in açıklamalarından sonra yeni takımı... Arda'dan Süper Lig bombası!

Arda Turan'\u0131n transferi konusunda y\u00f6netimle fikir ayr\u0131l\u0131\u011f\u0131na d\u00fc\u015ft\u00fcklerini ifade eden, yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamalarla dedikodulara son noktay\u0131 koydu.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n,Fatih Terim'in Arda Turan hakk\u0131nda yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamalar \u015fu \u015fekilde:\r\n\r\n"Onun i\u00e7in de ge\u00e7en g\u00fcn davet edildi\u011fim toplant\u0131 i\u00e7in Arena'ya geldim. Ba\u015fkan, Abdurrahim bey ve Yusuf bey vard\u0131, daha evvel ne s\u00f6ylediysem, tekrar ettim. Onlar bu kararda olmad\u0131klar\u0131n\u0131 s\u00f6ylediler. Bu bir fikir ayr\u0131l\u0131\u011f\u0131d\u0131r."\r\n\r\n"\u00c7\u0131karken de buradan, ben bu karar\u0131n, iyi y\u00f6netilmesinden yana oldu\u011fumu \u00fczerine basarak s\u00f6yledim ama ben daha eve varmadan, bir gazeteciye, birka\u00e7 gazeteciye, maalesef verilmi\u015f. Bu Galatasaray'a yak\u0131\u015fan bir durum de\u011fil a\u00e7\u0131k\u00e7as\u0131. Ben y\u00f6netimle aras\u0131nda sorun var dedirtmemek i\u00e7in \u00e7ok \u00e7aba harc\u0131yorum ama bazen \u00e7aba harcad\u0131\u011f\u0131m i\u00e7in de hayal k\u0131r\u0131kl\u0131\u011f\u0131 ya\u015f\u0131yorum."\r\n\r\nBu geli\u015fmenin ard\u0131ndan g\u00f6zler Arda Turan'\u0131n yeni tak\u0131m\u0131na \u00e7evrildi. Tecr\u00fcbeli futbolcu hangi kul\u00fcple anla\u015facak? \u0130\u015fte olas\u0131l\u0131klar...\r\n\r\n,An itibar\u0131yla bonservisi Barcelona'da olan Arda Turan i\u00e7in 5 \u00f6nemli se\u00e7enek bulunuyor. Bunlar Katar, ABD, Brezilya, Arjantin ve son ihtimal T\u00fcrkiye. Yani bir ba\u015fka s\u00fcrpriz \u0130stanbul ekibi.\r\n\r\nY\u0131ld\u0131z futbolcuyu Amerika Ligi MLS tak\u0131mlar\u0131n\u0131n yan\u0131 s\u0131ra Arap kul\u00fcpleri de yak\u0131ndan takip ediyor.\r\n\r\n,Arda'n\u0131n menajeri Ahmet Bulut'tan Brezilya'da kul\u00fcp bulmas\u0131n\u0131 istedi\u011fi, bunun \u00fczerine Flamengo ve Palmeiras ile transfer g\u00f6r\u00fc\u015fmeleri yap\u0131laca\u011f\u0131 belirtilmi\u015fti.\r\n\u0130smi ABD ve Katar ekipleri ile an\u0131lan Arda Turan i\u00e7in son iddia ise Brezilya ve Arjantin'den gelmi\u015fti.\r\nBrezilya'n\u0131n Globo sitesinin haberine g\u00f6re Arda Turan, Brezilya ekipleri Flamengo ve Palmeiras'a \u00f6nerilmi\u015fti.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n,Arda Turan'\u0131n Brezilya'ya gitmeye s\u0131cak bakt\u0131\u011f\u0131 ve Atletico Madrid'den tak\u0131m arkada\u015f\u0131 Filipe Luis'ten de \u00f6neri ald\u0131\u011f\u0131 iddia edilmi\u015fti. Filipe Luis, \u015fu anda Flamengo formas\u0131 giyiyor.\r\n,Arjantin temsilcisi Boca Juniors ise yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamayla dedikodulara a\u00e7\u0131kl\u0131k getirmi\u015fti.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n,Boca Juniors'\u0131n ba\u015fkan\u0131 Jorge Amor Ameal, Arda Turan ile ilgilenmediklerini ifade etmi\u015fti.\r\n,Tercihi Galatasaray'dan yana olan tecr\u00fcbeli futbolcunun transferin son g\u00fcn\u00fcne kadar sar\u0131 k\u0131rm\u0131z\u0131l\u0131 ekipten haber bekleyece\u011fi tahmin ediliyor.,Ancak Galatasaray'a imza atamamas\u0131 durumunda Arda Turan'\u0131n bir ba\u015fka \u0130stanbul ekibiyle kontrat imzalayabilece\u011fi \u00f6ne s\u00fcr\u00fclm\u00fc\u015ft\u00fc.\r\n,\u0130stanbul'dan ayr\u0131lmak istemeyen Arda Turan'\u0131n Kas\u0131mpa\u015fa ile g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fc ve \u0130stanbul temsilcisinin de bu transferde \u0131srarc\u0131 oldu\u011fu kaydedilmi\u015fti.,Arda Turan'\u0131n Galatasaray olmazsa Kas\u0131mpa\u015fa'ya s\u0131cak bakt\u0131\u011f\u0131 iddia edilmi\u015fti.