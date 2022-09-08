Fatih Terim'in yeni adresi belli oldu! Sürpriz iddia

Ajanspor'un haberine g\u00f6re Terim, geri d\u00f6n\u00fc\u015f haz\u0131rl\u0131\u011f\u0131nda...,Ara ara Galatasaray'a tekrar d\u00f6nece\u011fi g\u00fcndem olsa da Terim, ne sar\u0131-k\u0131rm\u0131z\u0131l\u0131 ekibe geri d\u00f6nd\u00fc ne de yeni bir tak\u0131m ile anla\u015ft\u0131. ,Bu geli\u015fmenin ard\u0131ndan Portekizli teknik direkt\u00f6r Carlos Queiroz ile yollar ayr\u0131lm\u0131\u015ft\u0131.,Daha \u00f6nce A Milli Tak\u0131m'\u0131 da y\u00f6neten tecr\u00fcbeli hoca i\u00e7in giri\u015fimlerin ba\u015flayaca\u011f\u0131 iddia edildi.,Fatih Terim i\u00e7in M\u0131s\u0131r Milli Tak\u0131m\u0131'n\u0131n ilgisi oldu\u011fu ve tecr\u00fcbeli hocay\u0131 istedi\u011fi iddia edildi.,\u0130mparator Fatih Terim, Galatasaray ayr\u0131l\u0131\u011f\u0131n\u0131n ard\u0131ndan ba\u015fka bir tak\u0131mla anla\u015fma sa\u011flamad\u0131. ,M\u0131s\u0131r, 2022 FIFA D\u00fcnya Kupas\u0131 Afrika Elemeleri'nde Senegal'e elenerek Katar'da d\u00fczenlenecek finallere kat\u0131lamam\u0131\u015ft\u0131. ,Terim'in bu teklife s\u0131cak bak\u0131p bakmad\u0131\u011f\u0131 ise hen\u00fcz netlik kazanmad\u0131.