Fatih Terim istifa mı ediyor? Olay hareket taraftarı çıldırttı

Terim'in bu hareketi "istifa m\u0131 edecek?" sorusunu ak\u0131llara getirdi.,Ma\u00e7\u0131n 1-0 Galatasaray ma\u011flubiyetiyle sonu\u00e7lanmas\u0131 \u00fczerine taraftarlar adeta \u00e7\u0131ld\u0131rd\u0131. ,Galatasaray, S\u00fcper Toto S\u00fcper Lig'in ikinci yar\u0131s\u0131nda ilk ma\u00e7\u0131n\u0131 kendi sahas\u0131nda GZT giresunspor ile oynad\u0131.,Tepki g\u00f6ren futbolcular\u0131n\u0131n yanlar\u0131na gidip ellerini s\u0131karak tek tek teselli eden Fatih Terim'in bu hareketi de taraftarlar\u0131 \u00f6fkelendirdi., Galatasaray taraftar\u0131 bu defa Fatih Terim aleyhine tezah\u00fcrata ba\u015flad\u0131.,Galatasaray'\u0131n ma\u011flup olmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan, taraftarlar futbolculara tepki g\u00f6sterdi.