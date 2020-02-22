Fatura ücretlerini azaltıyor! İşte tasarruf yöntemleri!

Milyonlarca abone, tasarruf kurallar\u0131na uymad\u0131klar\u0131, yanl\u0131\u015f tarife kulland\u0131klar\u0131 i\u00e7in kullanmad\u0131klar\u0131 elektri\u011fin faturas\u0131n\u0131 \u00f6d\u00fcyor. Al\u0131nacak \u00f6nlemlerle faturalar\u0131 % 50 azaltmak m\u00fcmk\u00fcn.\r\n,Genel M\u00fcd\u00fcr Kaya U\u011fur Karayurt, yanl\u0131\u015f tarife kullanan, serbest t\u00fcketici stat\u00fcs\u00fcne ge\u00e7meyen, enerjiyi verimli kullanacak yat\u0131r\u0131mlar\u0131 yapmayan ve en temel tasarruf kurallar\u0131na uymayan milyonlarca abonenin, her ay adeta kullanmad\u0131klar\u0131 elektri\u011fin paras\u0131n\u0131 \u00f6dediklerini vurgulad\u0131.\r\n,Karayurt, uygun tarife, teknolojik yat\u0131r\u0131m, d\u00fczenli bak\u0131m ve etkin tasarruf ile abonelerin elektrik harcamalar\u0131nda y\u00fczde 40-50 oran\u0131nda tasarruf yapabileceklerini s\u00f6yledi. Karayurt, abonelere tasarruf \u00f6nerilerini, ticari ve mesken aboneleri olmak \u00fczere iki ba\u015fl\u0131kta s\u0131ralad\u0131. Kaya U\u011fur Karayurt, evlerde elektrik tasarrufu yapman\u0131n 3 temel kural\u0131 oldu\u011funu belirterek, \u201cBunlar, e\u015fyay\u0131 sat\u0131n al\u0131rken, kullan\u0131rken ve bak\u0131m - onar\u0131mda dikkat edilmesi gereken kurallard\u0131r. Bu kurallara uyarak evlerde elektrik faturam\u0131z\u0131 y\u00fczde 50 oran\u0131nda azaltabiliriz\u201d dedi. Karayurt, \u015funlar\u0131 s\u00f6yledi:\r\n,\u201cD\u00f6rt ki\u015filik ailenin ayl\u0131k ortalama elektrik t\u00fcketimi 200 ile 250 kWh (kilovatsaat) aras\u0131ndad\u0131r. Bug\u00fcn\u00fcn tarifesiyle 140 TL ile 180 TL aras\u0131nda bir elektrik faturas\u0131 demektir. Verdi\u011fimiz tasarruf \u00f6nerilerini uygulayanlar elektrik faturas\u0131n\u0131 yar\u0131 yar\u0131ya azalt\u0131r.\u201d\r\n,\u0130htiyac\u0131n\u0131z olan niteliklere sahip olan elektrikli cihaz\u0131 al\u0131n. \u00d6rne\u011fin iki ki\u015fi ya\u015fad\u0131\u011f\u0131n\u0131z eve en b\u00fcy\u00fck buzdolab\u0131n\u0131 al\u0131rsan\u0131z do\u011fru bir i\u015f yapm\u0131\u015f olmazs\u0131n\u0131z. Enerji verimlilik etiketine \u00e7ok dikkat edin. M\u00fcmk\u00fcnse verimlili\u011fi en y\u00fcksek olan\u0131 tercih edin. Belki biraz daha fiyatl\u0131d\u0131r ancak k\u0131sa s\u00fcrede fark\u0131 telafi eder.\r\n,Klima al\u0131yorsan\u0131z, mutlaka ke\u015fif yapt\u0131r\u0131n. S\u0131rf fiyat\u0131 uygun diye ya da daha az t\u00fcketir d\u00fc\u015f\u00fcncesiyle mesela 9.000 btu\u2019luk bir klima geni\u015f bir salona yetmez. So\u011futmayacak, \u0131s\u0131tmayacak, s\u00fcrekli \u00e7al\u0131\u015facak ve hatta ar\u0131za verecektir. Eski tip akkor flamanl\u0131 ampullerden almay\u0131n. 75 watt\u2019l\u0131k akkor flamanl\u0131 ampul yerine 15 watt olan enerji tasarruflu ampuller y\u00fczde 60, 70, 80 tasarruf sa\u011flar.\r\n,Kullanma esnas\u0131nda... M\u00fcmk\u00fcn oldu\u011funca g\u00fcn \u0131\u015f\u0131\u011f\u0131ndan istifade edelim. Duvarlar\u0131 kesinlikle a\u00e7\u0131k renkler ile boyay\u0131n. Buzdolab\u0131n\u0131 kalorifer, f\u0131r\u0131n, klima gibi \u0131s\u0131 yayan e\u015fyalar\u0131n yak\u0131n\u0131na koymay\u0131n. Sulu yiyecekleri kapaklar\u0131n\u0131 kapatarak buzdolab\u0131na koyun. Dolaba s\u0131cak yiyecek koymay\u0131n. Kap\u0131s\u0131n\u0131 s\u0131k s\u0131k a\u00e7\u0131p kapatmay\u0131n. TV, DVD, VCD, uydu al\u0131c\u0131s\u0131, bilgisayar ve benzer elektronik aletleri d\u00fc\u011fmesinden kapat\u0131n\r\n,Kullanmad\u0131\u011f\u0131m\u0131z mahallerdeki elektri\u011fi s\u00f6nd\u00fcrmeyi bir refleks haline getirin. Tuvalet, merdiven, kap\u0131 \u00f6n\u00fc gibi yerlere sens\u00f6rl\u00fc \u0131\u015f\u0131k yapt\u0131r\u0131n. \u00c7ama\u015f\u0131r ve bula\u015f\u0131k makinelerini az kapasite ya da \u00e7ok y\u00fckl\u00fc olarak \u00e7al\u0131\u015ft\u0131rmay\u0131n. Az kirli, ya da az miktarda \u00e7ama\u015f\u0131r\u0131 y\u0131kamak gerekirse d\u00fc\u015f\u00fck performansta \u00e7al\u0131\u015ft\u0131r\u0131n. Sa\u00e7 kurutma makinesini sa\u00e7\u0131m\u0131z\u0131 havlu ile kuruttuktan sonra kullan\u0131n.\r\n,\u00c7ama\u015f\u0131r kurutma makinesini gerekmedik\u00e7e \u00e7al\u0131\u015ft\u0131rmay\u0131n. Periyodik bak\u0131mlar\u0131 mutlaka yapt\u0131r\u0131n. De\u011fi\u015ftirilmesi gereken filtre, torba, par\u00e7ay\u0131 de\u011fi\u015ftirin. Elektrikli ev e\u015fyalar\u0131n\u0131n \u00f6m\u00fcrleri 10 y\u0131ld\u0131r. Sorunu olmasa dahi 10 y\u0131l \u00f6ncesinin teknolojisidir. Elektrik sarfiyat\u0131 muhtemelen yeni bir makineye g\u00f6re y\u00fcksek olur. Ya de\u011fi\u015ftirin ya da performans\u0131n\u0131 kontrol ettirin. Astar\u0131 y\u00fcz\u00fcnden pahal\u0131ya gelmesin.\r\n,\u0130\u015fletmelerde en etkili 5 tasarruf y\u00f6ntemi ise \u015f\u00f6yle: Elektrik t\u00fcketimi kontrol alt\u0131na al\u0131nmal\u0131. Abone grubu, tarife s\u0131n\u0131f\u0131 ve tarifeler do\u011fru se\u00e7ilmeli. Aktif, reaktif dengesi ve kompanzasyon sistemi rand\u0131manl\u0131 i\u015fletilmeli. Serbest t\u00fcketici s\u00f6zle\u015fmesi yap\u0131lmal\u0131. Elektrik tedarik \u015firketinin se\u00e7imi iyi yap\u0131lmal\u0131.\r\n,Karayurt, elektrik faturas\u0131nda yanl\u0131\u015f tarife se\u00e7iminin i\u015fletmelere \u00e7ok pahal\u0131ya patlad\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirterek, \u201c1 milyon elektrik a