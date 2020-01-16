Faydası saymakla bitmiyor... Rengi mor ekmek o ilde üretilmeye başlandı!

Japonya'da vatandaşların sağlıklı yaşam için vazgeçilmezlerinden olan mor ekmek, Türkiye’de de ilgi görmeye başladı. Sivas’ta bir fırın mor ekmeğin tanıtımı ve yaygınlaştırılması için kolları sıvayarak üretime başladı. Mor meyve ve sebzelerin renk pigmentlerinden alınan antosiyanin maddesinden elde edilen mor ekmek, Sivaslılardan yoğun ilgi gördü. Mor ekmek, içerisinde barındırdığı mineraller ile vücutta oluşturduğu onarıcı etki ile öne çıkıyor. Mor ekmeğin hammaddesi olan mormiksin diyabet hastalığı, kalp ve damar hastalıkları, yüksek tansiyon, kalp ve beyin damarları tıkanıklığı, böbrek yetmezliği başta olmak üzere çeşitli hastalıklara karşı büyük başarılar elde edilmesini sağladığı belirtiliyor.