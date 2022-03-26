Faydasına inanamayacaksınız! İşte soğana karanfil batırmanın faydaları

\r\nEritme teknolojisinde hammadde past\u00f6rize edildi\u011fi i\u00e7in eritme peynirin sa\u011fl\u0131\u011f\u0131m\u0131za zarar\u0131 yok.\r\n\r\n \r\n\r\nAncak, eritme peynirine de g\u0131da sahtekarlar\u0131 hile kar\u0131\u015ft\u0131r\u0131p piyasaya s\u00fcr\u00fcyor. Uzmanlara g\u00f6re e\u011fer bilerek eritme peyniri alacaksan\u0131z mutlaka bilinen markan\u0131n \u00fcr\u00fcn\u00fc tercih edin. ,\r\nSo\u011fan, so\u011fuk alg\u0131nl\u0131\u011f\u0131 ve burun t\u0131kan\u0131kl\u0131\u011f\u0131 gibi mikrobiyal ve enfeksiyon kaynakl\u0131 rahats\u0131zl\u0131klarda so\u011fan antibiyotik g\u00f6revi g\u00f6rerek karanfil ise ho\u015f kokusu ile solunum yollar\u0131n\u0131 a\u00e7arak rahatlaman\u0131z\u0131 sa\u011flar., Kahvalt\u0131larda t\u00fcketti\u011fimiz peyniri sat\u0131n al\u0131rken dikkat etmedi\u011finizde ciddi sa\u011fl\u0131k sorunlar\u0131yla kar\u015f\u0131la\u015fabilirsiniz. Uzmanlar, peynir al\u0131rken tad\u0131na ve g\u00f6r\u00fcnt\u00fcs\u00fcne dikkat edildi\u011fi kadar kalitesine, besin de\u011ferine ve \u00fcretim ko\u015fullar\u0131na da mutlaka \u00f6zenle kontrol edilmesi konusunda uyar\u0131larda bulunuyor. \r\n\r\n,.,Bir so\u011fan\u0131 ortadan ikiye b\u00f6l\u00fcn. D\u00fcz olan k\u0131s\u0131mlar\u0131na karanfilleri tek tek bat\u0131r\u0131n. En az 5 6 tane saplad\u0131ktan sonra d\u00fcz k\u00fc\u00e7\u00fck bir kab\u0131n i\u00e7ine so\u011fan\u0131 koyun. Daha sonra yatak odas\u0131na ba\u015fucunuza yerle\u015ftirin. \r\n\r\n,Geceleri ani \u00f6ks\u00fcr\u00fck n\u00f6betlerine kar\u015f\u0131 uygulayabilece\u011finiz so\u011fan ve karanfil ikilisiyle h\u0131zl\u0131ca hastal\u0131klardan kurtulabilirsiniz. Hem kendinize hem de \u00e7ocuklar\u0131n\u0131za uygulayabilece\u011finiz bu y\u00f6ntemle ilaca gerek kalmadan iyile\u015febilirsiniz. \r\n\r\n,Hem israf\u0131 \u00f6nleyen hem de \u015fifa bulman\u0131z\u0131 sa\u011flayan bu y\u00f6ntemi mutlaka evde deneyin. B\u00f6ylece ilaca gerek kalmadan \u015fifa bulabilirsiniz. \r\n\r\n,Her derde deva olan so\u011fan\u0131n kokusundan rahats\u0131z olanlar so\u011fan\u0131 ikiye b\u00f6l\u00fcp \u00fczerine rastgele karanfilleri bat\u0131rabilir. B\u00f6ylece a\u011f\u0131r kokusunu gidermi\u015f olur. Kimi so\u011fan\u0131n kabuklar\u0131n\u0131 soyup ikiye b\u00f6lerek odaya koyarken kimi de kabuklu bir \u015fekilde koymay\u0131 tercih etmektedir. ,Her g\u00fcn yatmadan \u00f6nce taze olarak kesip yerle\u015ftirin. \u00c7ocuklar\u0131n\u0131z odas\u0131na da birer tane yerle\u015ftirin. \r\n\r\n,Hile kar\u0131\u015ft\u0131r\u0131lan \u00fcr\u00fcnlere sabahlar\u0131n vazge\u00e7ilmez besini peynirde eklendi. Halk sa\u011fl\u0131\u011f\u0131n\u0131 hi\u00e7e sayan ve piyasada daha az ucuza mal etmek i\u00e7in hile yap\u0131lan peynirlerde ak\u0131l almaz sahtekarl\u0131klar yap\u0131l\u0131yor. B\u00f6yle olan peyniri t\u00fcketmek tehlikeli bir hale gelebilir. Son zamanlarda eritme peynirlerin say\u0131s\u0131 artt\u0131. Peynir yerine ne yiyoruz, kaliteli peynir nas\u0131l anla\u015f\u0131l\u0131r? \r\n\r\n,\u0130\u015fte piyasadaki tarihi ge\u00e7mi\u015f bozulmu\u015f veya ge\u00e7mek \u00fczere olan peynirler toplan\u0131p past\u00f6rize edilip eritme peynir olarak tekrardan piyasaya s\u00fcr\u00fclebiliyorlar onun i\u00e7in bildi\u011fimiz firmalardan eritme peynir almam\u0131z gerekiyor.\r\n\r\n,Mikrobiyal a\u00e7\u0131dan \u00e7ok b\u00fcy\u00fck risk yok ama kand\u0131r\u0131lm\u0131\u015f oluyoruz.\r\n\r\n,\u00d6rg\u00fc peyniri gibi g\u00f6r\u00fcnen \u00f6rg\u00fcl\u00fc peynir ismiyle marketlerde sat\u0131lan eritme peyniri, tel peynir gibi g\u00f6r\u00fcnen fakat telli peynir ismiyle sat\u0131lan eritme peyniri de reyonda kar\u015f\u0131n\u0131za \u00e7\u0131kabiliyor.\r\n\r\n,\u00d6rne\u011fin, ka\u015far peyniri alacaks\u0131n\u0131z, baz\u0131 firmalar\u0131n sattt\u0131\u011f\u0131 bu eritme peyniri ama \u00e7ok k\u00fc\u00e7\u00fck yaz\u0131yor oraya bak\u0131lmay\u0131nca normal ka\u015far al\u0131nd\u0131\u011f\u0131 zannediliyor.\r\n\r\n,\u00d6zellikle k\u0131\u015f mevsiminde artan so\u011fuk alg\u0131nl\u0131\u011f\u0131, halsizlik, grip ve burun t\u0131kan\u0131kl\u0131\u011f\u0131 gibi rahats\u0131zl\u0131klar\u0131 kolayca ge\u00e7irmek i\u00e7in do\u011fal y\u00f6ntemlerle ba\u015fvurabilirsiniz. \r\n\r\n,Peynir, ka\u015far peyniri, \u00f6rg\u00fc, tel diye yanl\u0131\u015fl\u0131kla bilmeden sat\u0131n al\u0131nabiliyor. B\u00fct\u00fcn peynirlerin teknolojileri farkl\u0131, eritme peynir de ayr\u0131 bir eritme teknolojisi ile \u00fcretilen peynir.\r\n\r\n,Peynir, s\u00fct proteini kazeinin peynir mayas\u0131 ve peynir k\u00fclt\u00fcr\u00fc ile p\u0131ht\u0131la\u015ft\u0131r\u0131lmas\u0131, ve bu p\u0131ht\u0131dan peynir suyunun ayr\u0131lmas\u0131yla elde edilen fermente bir s\u00fct \u00fcr\u00fcn\u00fcd\u00fcr.\r\n\r\n,So\u011fan\u0131n faydalar\u0131 saymaklar bitmiyor. Son zamanlarda sosyal medya platformlar\u0131nda uygulanm\u0131\u015f hali payla\u015f\u0131lan so\u011fana karanfil bat\u0131rma i\u015flemi ne i\u015fe yarar? \u0130\u015fte b\u00fct\u00fcn detaylar... ,Son y\u0131llarda piyasada eritme peynirlerinin say\u0131s\u0131 artt\u0131. \u00dc\u00e7gen peynirlerin hepsi ve krem peynirlerin bir k\u0131sm\u0131 eritme teknolojisi ile \u00fcretiliyor. \u00dcretimi b\u00f6yle yap\u0131lan peynirlerde paketine bakt\u0131\u011f\u0131n\u0131z da anlam\u0131n\u0131 m\u00fcmk\u00fcn de\u011fil. G\u00f6r\u00fcnt\u00fcs\u00fc di\u011fer peynirlerle birebir ayn\u0131 oldu\u011fu i\u00e7in sat\u0131n al\u0131rken fark edemezsiniz. \r\n\r\n,Yararl\u0131 baharatlar aras\u0131nda yer alan karanfil, so\u011fanla birle\u015fti\u011finde neye iyi gelir? \u0130\u015fte cevaplar...\r\n\r\n,Yasal olarak yaz\u0131yor \u00fczerinde ama t\u00fcketici dikkat etmiyor, ka\u015far peyniri mi almak istiyorsunuz yoksa eritme toz peyniri mi buna karar vermek gerekiyor, bunu inceleyip ona g\u00f6re tercih yapmak gerekiyor.\r\n\r\n