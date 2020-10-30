FB TV sunucusu Dilay Kemer hayatını kaybetti

Dilay Kemer'in ailesi k\u0131zlar\u0131n\u0131n vefat haberini sosyal medyadan verdi. Kemer'in Instagram hesab\u0131ndan yap\u0131lan payla\u015f\u0131mda 'Biricik k\u0131z\u0131m\u0131z\u0131, can\u0131m\u0131z\u0131, Dilay\u0131m\u0131z\u0131 kaybettik' denildi.,Yo\u011fun bak\u0131mda olan Dilay Kemer i\u00e7in FB TV'nin resmi Twitter adresinden yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada "Kanal\u0131m\u0131z\u0131n sevilen y\u00fcz\u00fc Dilay Kemer\u2019e acil \u015fifalar diliyoruz. Dualar\u0131m\u0131z ve kalbimiz seninle!" denilmi\u015fti.,Dilay Kemer kendisine ait sosyal medya hesab\u0131ndan bir foto\u011fraf\u0131n\u0131 payla\u015farak, "Herkese merhaba, \u0130lk defa bir tbt g\u00fcn\u00fcnde hastal\u0131k zaman\u0131ndan bir \u015fey payla\u015fmak istedim. 30.08.2018\u2019e ait bu foto\u011fraf, ilk tedavi-kemoterapi g\u00fcn\u00fcm...Aradan ge\u00e7en 1,5 y\u0131lda sayamad\u0131\u011f\u0131m kadar daha tedavi ald\u0131m, hem fiziksel hem ruhsal \u00e7ok de\u011fi\u015ftim ama umuyorum ki art\u0131k bug\u00fcn son. Allah\u2019\u0131n izniyle bug\u00fcn 2. kez ilik nakli oluyorum. Bundan sonraki s\u00fcrecin uyumlu, kolay, sa\u011fl\u0131kl\u0131 ge\u00e7mesi i\u00e7in dualar\u0131n\u0131z\u0131, enerjilerini bekliyorum, g\u00fcc\u00fcn\u00fcze ihtiyac\u0131m var, bana bug\u00fcne kadar sevginizi hissettiren g\u00fczel kalplerinizden \u00f6p\u00fcyorum." ifadelerine yer verdi.,FB TV sunucusu Dilay Kemer'den k\u00f6t\u00fc haber geldi. Bir s\u00fcredir kanserle m\u00fccadele eden ve ge\u00e7ti\u011fimiz g\u00fcnlerde yo\u011fun bak\u0131ma kald\u0131r\u0131lan Dilay Kemer hayat\u0131n\u0131 kaybetti.,Dilay Kemer, 1988 y\u0131l\u0131nda Antalya\u2019da d\u00fcnyaya geldi. \u00dcniversite e\u011fitimi i\u00e7in \u0130stanbul\u2019a gelen Dilay Kemer, Yeditepe \u00dcniversitesi Frans\u0131zca Siyaset Bilimi ve Uluslararas\u0131 \u0130li\u015fkiler mezun oldu. 2009 y\u0131l\u0131nda kendime bir moda blogu a\u00e7t\u0131, o zamanlar bu kadar pop\u00fcler de\u011fildi.\u0130ki y\u0131l blogu hobi olarak y\u00fcr\u00fctt\u00fckten sonra, bir reklam ajans\u0131nda staja ba\u015flad\u0131. Staj yaparken bir yandan da spikerlik-sunuculuk e\u011fitimine ba\u015flad\u0131. Yakla\u015f\u0131k 1.5 senelik haz\u0131rl\u0131k sonunda \u0130hsan Topalo\u011flu ve Yasir Kaya\u2019n\u0131n \u015fans vermesiyle, hayal etti\u011fi sekt\u00f6rde yer buldu. Fenerbah\u00e7e TV\u2019de hem ana haberi hem de \u00e7e\u015fitli programlar\u0131n sunuculu\u011funu \u00fcstlendi.,Dilay Kemer'in, 9 A\u011fustos'ta kanserden dolay\u0131 hayat\u0131n\u0131 kaybeden Emre G\u00f6nl\u00fc\u015fen i\u00e7in att\u0131\u011f\u0131 tweet...