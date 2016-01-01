Feci haberler peş peşe geldi, 10 kişi öldü

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DÜNYA
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İngiltere'de son 24 saatte Covid-19'a bağlı 82 can kaybı
YAŞAM
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Malatya'da balıkçı teknesinin alabora olması sonucu bir kişi kayboldu
DÜNYA
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Fransa’da son 24 saatte 21 bin 825 yeni vaka
YAŞAM
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İstanbul Havalimanı’nda pazar yoğunluğu
YAŞAM
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Feci kaza haberleri peş peşe geldi, 10 ölü var
SPOR
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Fatih Terim: "Hiçbir şeyden vazgeçmiş değiliz"
YAŞAM
-
Yolda yürürken aracın çarptığı 2 kardeş hayatını kaybetti
YAŞAM
-
Diyarbakır Kalesi'ne Kürtçe "Biz Erdoğan'ı seviyoruz" pankartı asıldı
DÜNYA
-
Ekvator Ginesi'ndeki patlamalarda 20 kişi hayatını kaybetti
SPOR
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Bursaspor’da 3 yönetici istifa etti
YAŞAM
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Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 2'si çocuk 6 yaralı
YAŞAM
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İstanbul'da yarın bazı yollar kapatılacak
YAŞAM
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İzmir'de sobadan sızan gazdan zehirlenen çift hayatını kaybetti
YAŞAM
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Karakaya Baraj Göleti'nde balıkçı teknesi alabora oldu: 1 kişi kurtuldu, 1 kayıp
YAŞAM
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Adana'da feci kaza: 3 ölü
YAŞAM
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Ardahan'da kar yağışı başladı
SPOR
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Manchester derbisini United kazadı
DÜNYA
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Fransız milyarder milletvekili helikopter kazasında öldü
SPOR
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Galatasaray'da Falcao 2 golle döndü
YAŞAM
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Traktörüyle kaza yaptı, yoldan geçen sağlık görevlileri hayatını kurtardı
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Ramazan
Feci haberler peş peşe geldi, 10 kişi öldü
Akşam üstü feci haberler peş peşe geldi. Katliam gibi kazalarda 10 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.
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