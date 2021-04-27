Feci kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu

Kocaeli\u2019de, Kuzey Marmara Otoyolu\u2019nda otomobilin seyir halindeyken kontrolden \u00e7\u0131karak takla atmas\u0131 sonucu meydana gelen kazada \u00f6len 4 ki\u015finin kimlikleri belli oldu.,Edinilen bilgiye g\u00f6re, Kocaeli Kuzey Marmara Otoyolu \u0130stanbul istikametine seyir halinde olan Kazakistan Konsoloslu\u011funa ait 06 CD7 057 plakal\u0131 otomobil Akme\u015fe Sapa\u011f\u0131 mevkiinde kontrolden \u00e7\u0131karak bariyerlere \u00e7arpt\u0131. \r\n,Sa\u011fl\u0131k ekiplerinin incelemesinde otomobilde s\u0131k\u0131\u015fan Nev\u015fehir Kazakistan Fahri Ba\u015fkonsolosu Halil Uluer, e\u015fi Fatma Uluer ile Ahmet Demirhan\u2019\u0131n olay yerinde hayatlar\u0131n\u0131 kaybetti\u011fi belirlendi. Kazada a\u011f\u0131r yaral\u0131 olarak kurtulan Ay\u015fe Demirhan ise kald\u0131r\u0131ld\u0131\u011f\u0131 hastanede hayat\u0131n\u0131 kaybetti.\r\n\r\nKazayla ilgili inceleme ba\u015flat\u0131ld\u0131.\r\n\r\n,\u00c7arpman\u0131n etkisiyle bariyerleri a\u015fan otomobil sinyalizasyon dire\u011finin aya\u011f\u0131na \u00e7arpt\u0131ktan sonra devrildi. Kazay\u0131 g\u00f6renlerin ihbar\u0131 \u00fczerine olay yerine 112 Sa\u011fl\u0131k, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.,.