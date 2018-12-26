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Feci son! Görenler dehşete düştü
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Adana'da bir kişi karısını çekiç ve bıçakla öldürdü. Olaydan sonra komşularına haber veren koca, gözaltına alındı.
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