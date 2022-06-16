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Türkiye Gazetesi

Fed’in faiz kararı sonrası altın fiyatlarında hareketlilik başladı! Gram altın rüzgarı arkasına aldı: 16 Haziran 2022 bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL?

Fed’in faiz kararı sonrası altın fiyatlarında hareketlilik başladı! Gram altın rüzgarı arkasına aldı: 16 Haziran 2022 bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL?

Piyasaların merakla beklediği Haziran ayı Fed faiz kararı açıklandı. Açıklanan karara göre, FED politika faizinde 75 baz puan artışa gitti. Alınan kritik karar sonrası gözler altın fiyatlarına çevrildi. Altın fiyatları yükselişe geçerken gram altın tekrardan 1020 TL’ye yükseldi. Vatandaşlar ise ‘Fed faiz kararını açıkladı mı? Altın fiyatları bugün ne kadar? Fed’in faiz kararı ne oldu?’ sorularını araştırmaya başladı. Peki 16 Haziran 2022 Perşembe günü gram altın, tam altın, yarım altın ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL? İşte anlık ve canlı altın fiyatları…

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