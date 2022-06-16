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Türkiye Gazetesi

Fed’in faiz kararı sonrası İslam Memiş rakam vererek açıkladı: Altın ve dolar bu seviyelere kadar düşecek, dikkat edin

Fed’in faiz kararı sonrası İslam Memiş rakam vererek açıkladı: Altın ve dolar bu seviyelere kadar düşecek, dikkat edin

ABD Merkez Bankası (FED) merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Fed 28 yılın en sert faiz artışına giderek yüzde 75 baz puanlık faiz artışına gitti. Fed’in kritik kararı sonrası altın fiyatlarında hareketlilik başladı. Fed’in kararı sonrası piyasaları değerlendiren Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Türkiye’nin bir operasyon sürecinden geçtiğini belirterek altın ve dolar için düşüş rakamlarını verdi. Açıklanan yeni ekonomik paket ile altın ve doların gerileceğini söyleyen Memiş, "Dolar TL kurunda 17.80'i bekliyor olacağım, gram altında 1050'yi bekliyor olacağım." ifadelerini kullandı.

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