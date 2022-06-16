Fed’in faiz kararı sonrası piyasalarda dengeler değişti: Goldman Sachs altın fiyatlarında yeni beklentisi açıkladı

Altın ve dolar fiyatları ABD Merkez Bankası’nın (FED) faiz kararı ile yatırımcıların birinci gündem konusu haline geldi. Fed 28 yılın en sert faiz artışına giderek yüzde 75 baz puan arttırdı. Gelen karar sonrası ABD’li dev yatırım bankası Goldman Sachs’tan kritik altın tahmini geldi. Peki altın fiyatları Fed’in faiz kararına nasıl tepki verdi? Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? Bugün dolar ve altın ne kadar, kaç TL?