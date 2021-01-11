Fedakâr hemşire! Annesine virüs bulaştırmamak için 9 ay karavanda yaşadı

Fedak\u00e2r hem\u015fire, annesine vir\u00fcs bula\u015ft\u0131rmamak i\u00e7in 9 ay karavanda ya\u015fad\u0131. Annesine a\u015f\u0131 yap\u0131l\u0131nca eve d\u00f6nd\u00fc... \u0130\u015fte detaylar!,\u00c7ift, aral\u0131k ay\u0131nda Covid-19\u2019a yakaland\u0131 ve karantinay\u0131 da karavanda ge\u00e7irdi. Karavandaki g\u00fcnlerini \u201ckorkun\u00e7\u201d olarak nitelendiren Sarah, ancak annesine koronavir\u00fcs a\u015f\u0131s\u0131 yap\u0131l\u0131nca eve d\u00f6nebildi.,Krali\u00e7e Elizabeth Hastanesi\u2019nde \u00e7al\u0131\u015fan Sarah, birka\u00e7 hafta kalmay\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcrken kocas\u0131yla birlikte 9 ay karavanda ya\u015fad\u0131. ,\u0130ngiltere\u2019de riskli bir i\u015fte \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in 84 ya\u015f\u0131ndaki annesine koronavir\u00fcs bula\u015ft\u0131rmaktan korkan hem\u015fire Sarah Link, salg\u0131n\u0131n ba\u015flad\u0131\u011f\u0131 mart ay\u0131nda kocas\u0131 Gary ile birlikte 6.000 sterline bir karavan sat\u0131n ald\u0131 ve Cradley\u2019de karavanda ya\u015famaya ba\u015flad\u0131. ,Sarah, \u201cD\u00fczg\u00fcn bir yatakta uyumak bize piyango vurmu\u015f gibi oldu. Daha mutlu olamazd\u0131m\u201d diye konu\u015ftu.