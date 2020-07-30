Fedakar Muhtar, köyünü bayrama böyle hazırladı

Bir ulusu ayakta tutan en \u00f6nemli unsurlardan birinin dini ve milli g\u00fcnleri oldu\u011funu belirten Cumadere Mahallesi Muhtar\u0131 Serkan Ba\u015f, \u201cGeleneksel olarak k\u00f6y\u00fcm\u00fczde bayram temizli\u011fi ve haz\u0131rl\u0131klar\u0131 yap\u0131l\u0131r. Herkes kendi sorumluluk sahas\u0131nda bayram haz\u0131rl\u0131\u011f\u0131 ve temizli\u011fi yapar." ,T\u00fcm sokaklar\u0131 bembeyaz olan k\u00f6yde, K\u00f6y Muhtar\u0131 Serkan Ba\u015f, kendisi de eline f\u0131r\u00e7a al\u0131p g\u00fcn boyu badana yapt\u0131.,Ayd\u0131n K\u00f6\u015fk il\u00e7esine ba\u011fl\u0131 K\u0131rsal Cumadere Mahallesi\u2019nin fedakar muhtar\u0131 bayram \u00f6ncesi k\u00f6y\u00fcn\u00fc ba\u015ftan a\u015fa\u011f\u0131ya badana yapt\u0131. ,"Biz muhtarlar\u0131n da sorumluluk sahas\u0131 k\u00f6y\u00fcn ortak kullan\u0131m alanlar\u0131. Bu kapsamda k\u00f6yde ekip olup badana her tarafa badana yapt\u0131k. Ayr\u0131ca k\u00f6y\u00fcm\u00fczde tarihi bir kuyu var. Bunun da restoresini yap\u0131p \u00e7evresinde d\u00fczenleme \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131 yapt\u0131k. Cumadere Mahallesi olarak bayrama haz\u0131r\u0131z\u201d diyerek t\u00fcm vatanda\u015flar\u0131n bayram\u0131n\u0131 kutlad\u0131.,K\u00f6ydeki \u00e7evre d\u00fczenlemesi ve badana \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131na ait t\u00fcm giderleri de Muhtar Serkan Ba\u015f\u2019\u0131n kendi cebinden \u00f6dedi\u011fi \u00f6\u011frenildi.