Felaket tellalı duyurdu! Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

"Cengiz Baykal i\u00e7in, 21 Kas\u0131m 2018 \u00c7ar\u015famba g\u00fcn\u00fc \u00dcsk\u00fcdar Tekel Sahnesi\u2019nde t\u00f6ren d\u00fczenlenecek ve t\u00f6renin ard\u0131ndan cenazesi, Bak\u0131rk\u00f6y \u0130ncirli Fatih Camii\u2019nde ikindi namaz\u0131na m\u00fcteakip k\u0131l\u0131nacak cenaze namaz\u0131n\u0131n ard\u0131ndan, Bah\u00e7elievler \u00c7oban\u00e7e\u015fme Mezarl\u0131\u011f\u0131\u2019na defnedilecektir. \r\n,15 Ocak 1959 y\u0131l\u0131nda Batman\u2019da d\u00fcnyaya gelen Cengiz Baykal, Mimar Sinan \u00dcniversitesi Devlet Konservatuar\u0131 Tiyatro B\u00f6l\u00fcm\u00fc\u2019nden mezun oldu. \r\n,\u0130stanbul Devlet Tiyatrosu'na y\u0131llarca hizmet verdi., \u00c7ok say\u0131da tiyatro oyununda rol alan Cengiz Baykal, sevilen dizi ve sinema filmlerinde de rol ald\u0131.\r\n,.,Mek\u00e2n\u0131 cennet olsun in\u015fallah" a\u00e7\u0131klamas\u0131n\u0131 yapt\u0131.\r\n,Ses sanat\u00e7\u0131s\u0131 Onur Akay, \u00fcnl\u00fc oyuncunun vefat\u0131n\u0131 duyurdu.,Duyurdu\u011fu k\u00f6t\u00fc haberler nedeniyle 'sanat d\u00fcnyas\u0131n\u0131n felaket tellal\u0131' olarak an\u0131lan Onur Akay;,\u201cYo\u011fun bak\u0131mda tedavi g\u00f6ren 59 ya\u015f\u0131ndaki de\u011ferli oyuncumuz Cengiz Baykal\u2019\u0131, d\u00fcn 20 Kas\u0131m 2018 Sal\u0131 g\u00fcn\u00fc kaybettik\u201d ifadelerini kulland\u0131.\r\n,Usta oyuncunun cenaze bilgilerini de payla\u015fan Akay,