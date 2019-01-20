Felçli adam 15 yıllık sessizliğini bozdu ağzından çıkan ilk sözler herkesi ağlattı

M\u00fckemmel denecek kadar g\u00fczel olan hayatlar\u0131 1995 y\u0131l\u0131nda b\u00fcy\u00fck bir trajedi ile sars\u0131ld\u0131 ve Don'a, ALS te\u015fhisi konuldu.\r\n,25 y\u0131ld\u0131r evli olan Don ve Lorraine,hem hayatta hem de ticarette ortak oluyor, birlikte bir \u00e7iftlik i\u015fletiyorlard\u0131.\r\n,G\u00fczel evliliklerini 3 \u00e7ocukla ta\u00e7land\u0131rd\u0131lar.\r\n,Hastal\u0131k t\u00fcm v\u00fccudunu sar\u0131nca Don solunum aleti ventilat\u00f6rle, tekerlekli sandalyeye mahkum oldu. Lorraine, ise kocas\u0131ndan asla vazge\u00e7medi.\r\n,Don konu\u015fam\u0131yor, ileti\u015fim kuram\u0131yordu ancak Lorraine, \u00e7iftliklerini y\u00f6netme g\u00f6revini \u00fcstlendi ve b\u00fct\u00fcn aileyi ayakta tuttu.\r\n,Ama kocas\u0131 Don'la ileti\u015fim kuramamak Lorraine'i derinden \u00fcz\u00fcyordu.\r\n,Lorraine'in \u00e7aresizce bir umutla e\u015fiyle konu\u015fabilmenin yollar\u0131n\u0131 arad\u0131.\r\n,E\u015fi i\u00e7in \u00fczerinde harflerin yer ald\u0131\u011f\u0131 \u00f6zel bir tahta yapt\u0131rd\u0131. B\u00f6ylelikle e\u015finin bakt\u0131\u011f\u0131 her kelimeyi s\u0131rayla not alacak ve s\u00f6zc\u00fcklerle c\u00fcmle olu\u015fturarak e\u015finin ne demek istedi\u011fini anlayacakt\u0131.\r\n,Ancak, bundan istedi\u011fi sonucu alamad\u0131.\r\n,E\u015finin s\u00f6ylemeye \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 \u015feyleri anlamak \u00e7ok zaman al\u0131yordu. Yine de a\u015fama kaydettiklerini d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fc. Lorraine, engelli ki\u015filer i\u00e7in \u00e7e\u015fitli makineler \u00fcreten geli\u015ftirici Mick Ebeling ile temas kurdu.\r\n,Mick ve ekibi, Don'un s\u00f6ylemeye \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 \u015feyleri anlayabilmek i\u00e7in gerekli olan yaz\u0131l\u0131m\u0131 daha da geli\u015ftirdi. Yaz\u0131l\u0131m, Don'un anlatmak istediklerine terc\u00fcman oluyordu. 15 y\u0131ll\u0131k sessizli\u011fin ard\u0131ndan, Don'un kendini tekrardan ifade edebilmesi i\u00e7in bir \u00e7\u00f6z\u00fcm bulundu!\r\n,Don'un e\u015fine ilk s\u00f6yledi\u011fi \u015feyler ise \u015funlar oldu: "Can\u0131m Lorraine'im. Sensiz bir hayat\u0131 hayal bile edemiyorum Son 25 y\u0131l\u0131m\u0131n, ALS'liyken 20 y\u0131l\u0131m\u0131n ak\u0131p gitmesini sa\u011flad\u0131n. \u00d6n\u00fcm\u00fczdeki bir di\u011fer 25 y\u0131l\u0131 iple \u00e7ekiyorum. Seni seviyorum, Don."\r\n,Lorraine'in mutlu olmas\u0131 i\u00e7in daha g\u00fczel bir \u015fey olamazd\u0131. Don'\u0131n g\u00f6zlerine bakt\u0131 ve ona sar\u0131l\u0131p \u00f6pt\u00fc. Bu sahneyi izleyen herkes g\u00f6zya\u015flar\u0131na bo\u011fuldu.\r\n,