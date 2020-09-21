Fenerbahçe 16 yıl sonra ilk kez...

Hatayspor'la evinde 0-0 berabere kalan Fenerbah\u00e7e, 2003-2004 y\u0131l\u0131ndan bu yana bir ilk ya\u015fad\u0131. \r\n,S\u00fcper Lig'in 2. haftas\u0131nda evinde Hatayspor'u a\u011f\u0131rlayan Fenerbah\u00e7e, 9 ki\u015fi kalan rakibi kar\u015f\u0131s\u0131nda gol bulamay\u0131nca sahadan 0-0 e\u015fitlikle ayr\u0131ld\u0131.\r\n\r\n,Sar\u0131 lacivertliler bu skorla ilk kez evindeki oynad\u0131\u011f\u0131 ilk kar\u015f\u0131la\u015fmada a\u011flar\u0131 havaland\u0131ramad\u0131.\r\n\r\n,Opta verilerine g\u00f6re Fenerbah\u00e7e, 2003\/04'teki \u0130stanbulspor ma\u00e7\u0131ndan (0-3) bu yana ilk kez bir S\u00fcper Lig sezonunun ilk i\u00e7 saha kar\u015f\u0131la\u015fmas\u0131nda gol atamad\u0131.,S\u00fcper Lig'in ilk i\u00e7 saha ma\u00e7\u0131nda gol atamad\u0131.