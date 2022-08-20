Fenerbahçe'de Arda Güler krizi: Gençlerbirliği yıldız isimden vaçgeçmedi

Sonraki sat\u0131\u015ftan gelecek %20 pay\u0131 Gen\u00e7lerbirli\u011fi'ne vermek i\u00e7in el s\u0131k\u0131\u015fan sar\u0131-lacivertliler, bu anla\u015fmay\u0131 ortadan kald\u0131rmak i\u00e7in 3 milyon Euro teklifte bulundu. ,Ba\u015fkent ekibi ise olumsuz yan\u0131t vererek pazarl\u0131\u011f\u0131 5 milyon Euro'ya \u00e7\u0131kard\u0131.,Fenerbah\u00e7e'nin gen\u00e7 y\u0131ld\u0131z\u0131 Arda G\u00fcler, sar\u0131-lacivertlilere pahal\u0131ya patlayacak. ,Gen\u00e7lerbirli\u011fi ile g\u00f6r\u00fc\u015fme ger\u00e7ekle\u015ftiren sar\u0131-lacivertliler %20 pay i\u00e7in 3 milyon Euro teklifte bulundu. Ba\u015fkent ekibi ise bu teklife olumsuz yan\u0131t verdi.,Gen\u00e7lerbirli\u011fi'nin Arda G\u00fcler'in %20'si i\u00e7in 5 milyon Euro istedi\u011fi iddia edildi. Sosyal medyada ortaya at\u0131lan bu iddian\u0131n ard\u0131ndan Fenerbah\u00e7e'den bir yalanlama gelmedi.,G\u00fcler'in transfer oldu\u011fu Gen\u00e7lerbirli\u011fi'nde sakl\u0131 bulunan sonraki sat\u0131\u015ftan y\u00fczde 20 kazan\u00e7 elde edece\u011fi ibaresi, Fenerbah\u00e7e y\u00f6netimini zorluyor.,\u0130LK TEKL\u0130FE OLUMSUZ CEVAP\r\nArda G\u00fcler'i y\u00fcksek bir bonservis bedeline satmay\u0131 planlayan Fenerbah\u00e7e, bu maddeyi ortadan kald\u0131rmak istiyor. \r\n\r\n