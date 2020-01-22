Fenerbahçe'de ayrılık! Tam 12 milyon euro...

Fenerbah\u00e7e'den bir ayr\u0131l\u0131k haberi daha geldi. \r\n\r\n,Moses art\u0131k \u0130nter'li.,Avukatlar\u0131 Andrea Bozza ve Pierfilippo Capello ile birlikte kul\u00fcp tesislerine giden Nijeryal\u0131 oyuncu sabah saatlerinde ger\u00e7ekle\u015ftirilen sa\u011fl\u0131k kontrollerinin ard\u0131ndan kendisini Inter'e ba\u011flayan resmi s\u00f6zle\u015fmeyi imzalad\u0131.,\u0130talya Serie A ekiplerinden Inter, Fenerbah\u00e7e'de kiral\u0131k olarak forma giyen Victor Moses'i sezon sonuna kadar kiralad\u0131.,\u0130talyan bas\u0131n\u0131nda yer alan habere g\u00f6re; ,Tecr\u00fcbeli futbolcunun kontrat\u0131nda 12 milyon avroluk sat\u0131n alma opsiyonu yer almas\u0131 bekleniyor.,Ge\u00e7ti\u011fimiz sezonun devre aras\u0131nda Fenerbah\u00e7e'nin \u0130ngiliz ekibi Chelsaea'den 1,5 y\u0131ll\u0131\u011f\u0131na kiralad\u0131\u011f\u0131 Moses, sar\u0131 lacivertli formayla \u015fimdiye dek \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131 23 ma\u00e7ta 5 gol at\u0131p 2 asist yapt\u0131.