Fenerbahçe'de flaş gelişme! Yeni hoca eli dolu geliyor

Dinamo Zagreb\u2019le yollar\u0131n\u0131 ay\u0131ran 48 ya\u015f\u0131ndaki Nenad Bjelica, Ba\u015fkan Ali Ko\u00e7\u2019un teklifini kabul etti. Mirsad T\u00fcrkcan\u2019\u0131n arac\u0131l\u0131k etti\u011fi g\u00f6r\u00fc\u015fmede, anlat\u0131lan hedeflerden, projelerden etkilenen H\u0131rvat teknik adam, kendisine sunulan tekliften de memnun oldu. ,H\u0131rvat bas\u0131n\u0131 Bjelica\u2019n\u0131n Fenerbah\u00e7e\u2019yle kesin olarak anla\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131 yazarken sar\u0131-lacivertli camiay\u0131 heyecanland\u0131racak bir iddiay\u0131 da man\u015fetlerine ta\u015f\u0131d\u0131: Bjelica, Fenerbah\u00e7e\u2019ye H\u0131rvat y\u0131ld\u0131zlarla birlikte gidecek!,Fenerbah\u00e7e\u2019nin eski teknik direkt\u00f6rlerinden Otto Bari\u00e7\u2019in \u201cTak\u0131mda potansiyelli oyuncular yok. Bjelica giderse iyi transferler yapt\u0131rmas\u0131 gerek\u201d s\u00f6zleri hen\u00fcz s\u0131cakl\u0131\u011f\u0131n\u0131 korurken H\u0131rvat medyas\u0131, \u00fc\u00e7 \u00f6nemli oyuncunun da Bjelica\u2019yla birlikte sar\u0131-lacivertlilere imza ataca\u011f\u0131n\u0131 yazd\u0131.,\u0130ddiaya g\u00f6re Bjelica, Ligue 1\u2019de Reims formas\u0131 giyen 20 ya\u015f\u0131ndaki stoper Dario Maresic, Atletico Madrid\u2019in Roma\u2019ya kiralad\u0131\u011f\u0131 Nikola Kalinic ve Juventus\u2019tan al-Duhail\u2019e giden Mario Mandzukic\u2019le beraber Fenerbah\u00e7e\u2019ye gelecek. ,Bjelica, iki lig, bir kupa \u015fampiyonlu\u011fu ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 Dinamo\u2019dan ekonomik \u015fartlar sebebiyle ayr\u0131lma karar\u0131 alm\u0131\u015ft\u0131.,H\u0131rvat bas\u0131n\u0131 Bjelica\u2019n\u0131n Fenerbah\u00e7e\u2019yle anla\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131 yazarken H\u0131rvat hocan\u0131n, Mandzukic, Kalinic ve Maresic\u2019i de Kad\u0131k\u00f6y\u2019e g\u00f6t\u00fcrece\u011fini \u00f6ne s\u00fcrd\u00fc. Listede en dikkat \u00e7eken isim hi\u00e7 \u015f\u00fcphesiz 33\u2019l\u00fck Mandzukic. ,Ocak ay\u0131nda Juventus kariyerini noktalayarak Katar\u2019a giden Mandzukic\u2019in bu karar\u0131nan pi\u015fman oldu\u011fu ve Avrupa\u2019ya d\u00f6nmek istedi\u011fi belirtiliyor. (EM\u0130N ULU\u00c7),Fenerbah\u00e7e\u2019de teknik direkt\u00f6r belirsizli\u011fi sona erdi. Ersun Yanal hen\u00fcz gitmeden hoca aray\u0131\u015flar\u0131na ba\u015flayan sar\u0131-lacivertliler, arad\u0131\u011f\u0131n\u0131 H\u0131rvatistan\u2019da buldu! \u0130\u015fte detaylar...