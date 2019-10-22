Fenerbahçe’de hedef Mykolenko

Fenerbah\u00e7e\u2019de sezon ba\u015f\u0131nda tak\u0131ma kat\u0131lmas\u0131 kesin g\u00f6z\u00fcyle bak\u0131lan Aleksandar Kolarov\u2019un transferinin ger\u00e7ekle\u015fmemesi sonras\u0131 sar\u0131-lacivertlilerde sol bek mevkisinde g\u00f6rev yapacak olan tek isim Hasan Ali Kald\u0131r\u0131m olmu\u015ftu. ,Fenerbah\u00e7e, Dinamo Kiev formas\u0131 giyen 20 ya\u015f\u0131ndaki sol bek Vitalii Mykolenko\u2019nun pe\u015finde. Ukrayna bas\u0131n\u0131nda yer alan habere g\u00f6re sar\u0131-lacivertli ekibin g\u00f6zlemcilerinin Mykolenko\u2019yu izledi\u011fi ve teknik heyete olumlu rapor verildi\u011fi iddia edildi. ,Bug\u00fcn \u0130talya\u2019da \u00e7\u0131kan Kolarov\u2019un Roma ile 1+1 y\u0131ll\u0131k yeni s\u00f6zle\u015fme imzalayaca\u011f\u0131 haberleri \u00fczerine sar\u0131-lacivertliler Mykolenko ile ciddi bir \u015fekilde ilgilenmeye ba\u015flad\u0131.,20 ya\u015f\u0131ndaki futbolcu bu sezon Dinamo Kiev formas\u0131yla 9 ma\u00e7ta forma giydi ve 1 gol, 4 asistlik bir performans g\u00f6sterdi. (\u0130HA),Kald\u0131r\u0131m\u2019\u0131n ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 sakatl\u0131k sonras\u0131 b\u00fcy\u00fck s\u0131k\u0131nt\u0131 \u00e7eken sar\u0131-lacivertlilerde Teknik Direkt\u00f6r Ersun Yanal as\u0131l mevkisi sa\u011f bek olan Nabil Dirar\u2019a sol tarafta \u015fans vermi\u015fti. ,.,Fenerbah\u00e7e\u2019nin, Dinamo Kiev\u2019de forma giyen 20 ya\u015f\u0131ndaki sol bek Vitalii Mykolenko ile ilgilendi\u011fi iddia edildi. Ukrayna bas\u0131n\u0131nda \u00e7\u0131kan haberlere g\u00f6re Mykolenko devre aras\u0131nda Fenerbah\u00e7e formas\u0131 giyecek.