Fenerbahçe'de Ozan Tufan depremi! Rest çekti

Fenerbah\u00e7e'de sezon sonu s\u00f6zle\u015fmesi bitecek olan Ozan Tufan'\u0131n, y\u00f6netimin yapt\u0131\u011f\u0131 teklifi be\u011fenmedi\u011fi iddia edildi! \u0130\u015fte detaylar...,Fenerbah\u00e7e'de sezon sonu s\u00f6zle\u015fmesi bitecek oyuncu Ozan Tufan'da kritik geli\u015fmeler ya\u015fan\u0131yor. Maa\u015f \u00fccretlerini d\u00fc\u015f\u00fcrmek i\u00e7in 1-1,5 milyon euro aras\u0131nda teklifler yapan sar\u0131 lacivertli y\u00f6netimin \u00f6nerisine olumsuz bakan gen\u00e7 oyuncu, \u00fc\u00e7 y\u0131ldan daha uzun s\u00fcren bir s\u00f6zle\u015fme istiyor.,Fenerbah\u00e7e, sezon sonunda s\u00f6zle\u015fmesi sona erecek futbolcular\u0131n durumlar\u0131na bakarken, kalmak istedikleriyle de masaya oturdu. Bu isimlerin ba\u015f\u0131nda da Ozan Tufan geliyor.,Ge\u00e7en sezonun ikinci yar\u0131s\u0131yla birlikte \u00e7\u0131k\u0131\u015fa ge\u00e7en futbolcu, hem Fenerbah\u00e7e'nin hem de A Milli Tak\u0131m\u0131'n\u0131n de\u011fi\u015filmez ismi oldu. EURO 2020'de de bir\u00e7ok \u00f6nemli kul\u00fcb\u00fcn yak\u0131ndan takip edece\u011fi ba\u015far\u0131l\u0131 orta saha ile yap\u0131lan ilk g\u00f6r\u00fc\u015fmeler sonu\u00e7suz kald\u0131.,Ozan, Fenerbah\u00e7e'de devam etmek istese de, kendisine \u00f6nerilen \u015fartlar\u0131 kabul etmedi. 3 y\u0131ll\u0131k anla\u015fma yerine daha uzun s\u00fcreli bir s\u00f6zle\u015fme bekleyen futbolcunun, ayr\u0131ca kendisine teklif edilen \u00fccreti de d\u00fc\u015f\u00fck buldu\u011fu \u00f6\u011frenildi. Ozan'\u0131n \u00fczerinde durdu\u011fu en \u00f6nemli konu, s\u00f6zle\u015fme s\u00fcresi... Uzun s\u00fcreli bir mukavele talep ediyor.,Milli futbolcunun ilk tercihi Fenerbah\u00e7e olsa da, futbolcuyu Avrupa'n\u0131n bir\u00e7ok kul\u00fcb\u00fc de takibe alm\u0131\u015f durumda... Sezon sonu s\u00f6zle\u015fmesi sona erece\u011fi i\u00e7in bonservissiz ayr\u0131lma hakk\u0131 da s\u00f6z konusu olan Ozan'\u0131n gidece\u011fi tak\u0131mda bu avantaj\u0131n\u0131 kullanarak y\u00fcksek \u00fccret almas\u0131 s\u00f6z konusu...,Y\u00f6netim ise yeni yap\u0131lacak s\u00f6zle\u015fmelerde maa\u015f skalas\u0131n\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcrmeye \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor. Art\u0131k 2 milyon euro ve \u00fczerinde hi\u00e7bir oyuncuya garanti \u00fccret vermek istemiyor. ,Bu y\u00fczden oyunculara 1-1.5 milyon euro band\u0131ndan teklifler yap\u0131l\u0131yor. Finansal Fair Play nedeniyle maa\u015f b\u00fct\u00e7e zorunlulu\u011fu y\u00f6netimi olduk\u00e7a zorluyor. (Milliyet)