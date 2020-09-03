Fenerbahçe'de şok ayrılık!

Sar\u0131-lacivertli tak\u0131m\u0131n sosyal medya hesab\u0131ndan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada Mevl\u00fct Erdin\u00e7 ile yollar\u0131n ayr\u0131ld\u0131\u011f\u0131 vurgulad\u0131. ,"Futbol A Tak\u0131m\u0131m\u0131z\u0131n oyuncular\u0131ndan Mevl\u00fct Erdin\u00e7 ile yollar\u0131m\u0131z kar\u015f\u0131l\u0131kl\u0131 anla\u015fma sa\u011flanarak ayr\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r. ,Futbolcumuza bug\u00fcne kadar formam\u0131za verdi\u011fi hizmetler i\u00e7in te\u015fekk\u00fcr ediyor, kariyerinin geri kalan\u0131nda ba\u015far\u0131lar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.,.,Fenerbah\u00e7e Mevl\u00fct Erdin\u00e7 ayr\u0131l\u0131\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131.