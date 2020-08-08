Fenerbahçe'den gece yarısı operasyonu! 3 yıllık imza...

Fenerbahçe, Süper Lig'de transfere en hızlı başlayan takım oldu. Harcama limiti tartışmaları sonrası dört flaş transferi açıklayan sarı lacivertli ekip, transferlere devam ediyor.