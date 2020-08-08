Fenerbahçe'den gece yarısı operasyonu! 3 yıllık imza...

Fenerbah\u00e7e, S\u00fcper Lig'de transfere en h\u0131zl\u0131 ba\u015flayan tak\u0131m oldu. Harcama limiti tart\u0131\u015fmalar\u0131 sonras\u0131 d\u00f6rt fla\u015f transferi a\u00e7\u0131klayan sar\u0131 lacivertli ekip, transferlere devam ediyor.\r\n,\u0130MZALAR HIZLI BA\u015eLADI \r\nS\u00fcper Lig'de ge\u00e7ti\u011fimiz sezon Sivasspor formas\u0131yla g\u00f6sterdi\u011fi performansla Fenerbah\u00e7e ve Galatasaray'\u0131 pe\u015fine takan Mert Hakan Yanda\u015f sar\u0131-lacivertlileri se\u00e7mi\u015fti. Mert Hakan, Fenerbah\u00e7e ile 4 y\u0131ll\u0131k s\u00f6zle\u015fme imzalam\u0131\u015ft\u0131.,G\u00d6KHAN VE CANER GER\u0130 D\u00d6ND\u00dc \r\nFenerbah\u00e7e, ard\u0131ndan Be\u015fikta\u015f ile yollar\u0131n\u0131 ay\u0131ran G\u00f6khan G\u00f6n\u00fcl'\u00fc de resmen duyurmu\u015ftu.,Sar\u0131 lacivertli ekip, bir di\u011fer eski oyuncusu Caner Erkin'i de ayn\u0131 g\u00fcn i\u00e7inde a\u00e7\u0131klam\u0131\u015ft\u0131. Tecr\u00fcbeli sol bek ile 2+1 y\u0131ll\u0131k s\u00f6zle\u015fme imzalanm\u0131\u015ft\u0131.,Fenerbah\u00e7e'nin 4. transferi ise Trabzonspor ile s\u00f6zle\u015fmesi sona eren Filip Novak olmu\u015ftu. \u00c7ek sol bek ile 3 y\u0131ll\u0131k s\u00f6zle\u015fme imzaland\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131kland\u0131.\r\n,Ve Fenerbah\u00e7e'den bir transfer bombas\u0131 daha...\r\nSezonun ikinci yar\u0131s\u0131n\u0131 Antalyaspor'da kiral\u0131k olarak ge\u00e7iren ve bonservisi Genoa'da bulunan Sinan G\u00fcm\u00fc\u015f'\u00fcn yeni tak\u0131m\u0131 belli oldu.\r\n,3 YILLIK ANLA\u015eMA \r\nTRT Spor'da yer alan habere g\u00f6re; Fenerbah\u00e7e, Sinan G\u00fcm\u00fc\u015f ile 3 y\u0131ll\u0131k anla\u015fma sa\u011flad\u0131.,G.SARAY VE TRABZONSPOR \u0130ST\u0130YORDU \r\nAntalyaspor ile g\u00f6sterdi\u011fi performansla ad\u0131ndan s\u00f6z ettiren Sinan ile Fenerbah\u00e7e'nin d\u0131\u015f\u0131nda Galatasaray ve Trabzonspor'un da ilgilendi\u011fi belirtiliyordu. Galatasaray formas\u0131yla 3 \u015fampiyonluk ya\u015fayan Sinan G\u00fcm\u00fc\u015f, sar\u0131-k\u0131rm\u0131z\u0131l\u0131 kul\u00fcpte 116 ma\u00e7ta 33 gol, 16 asistlik performans sergilemi\u015fti.\r\n