Fenerbahçe'den transferler sonrası flaş Emre Belözoğlu kararı

Fenerbah\u00e7e'den ayr\u0131lan isimler Vedat Muriqi, Jailson, Allahyar, Miha Zajc, Mehmet Ekici, Frey, Deniz T\u00fcr\u00fc\u00e7, Zanka, Hasan Ali Kald\u0131r\u0131m, Mauricio Isla, Alper Potuk, Mevl\u00fct Erdin\u00e7, Tolgay Arslan \u015feklinde olmu\u015ftu.,B\u00dcY\u00dcK DE\u011e\u0130\u015e\u0130M \r\nSar\u0131-lacivertliler, bu s\u00fcre\u00e7te 14 oyuncuyla da yollar\u0131n\u0131 ay\u0131rarak b\u00fcy\u00fck bir de\u011fi\u015fime gitmi\u015fti.,KUL\u00dcP REKORU EGALE ED\u0130LD\u0130 \r\nEn son 1993-94 sezonunda 17 oyuncu ile en \u00e7ok transferi yapan kul\u00fcp olan Fenerbah\u00e7e, 2020-21 sezonunda kendi rekorunu egale etmi\u015fti.,,B\u00dcY\u00dcK TAKD\u0130R TOPLADI \r\nEmre Bel\u00f6zo\u011flu, kul\u00fcpte sportif direkt\u00f6rl\u00fck g\u00f6revinin ilk y\u0131l\u0131nda yapt\u0131\u011f\u0131 operasyonla b\u00fcy\u00fck takdir toplam\u0131\u015ft\u0131.,HERKES MERAK ED\u0130YORDU \r\nTransferin y\u0131ld\u0131z\u0131 haline gelen Bel\u00f6zo\u011flu taraftarlardan da b\u00fcy\u00fck destek g\u00f6r\u00fcrken, yeni g\u00f6revinin neden a\u00e7\u0131klanmad\u0131\u011f\u0131 merak edilen konular\u0131n ba\u015f\u0131nda geliyordu.,Fenerbah\u00e7e, transfer d\u00f6neminde kadroya katt\u0131\u011f\u0131 18 oyuncuyla dikkat \u00e7ekerken operasyonu y\u00fcr\u00fcten Emre Bel\u00f6zo\u011flu i\u00e7in fla\u015f bir karar al\u0131nd\u0131.,Emre Bel\u00f6zo\u011flu ve y\u00f6netimin transfer \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131yla Tisserand, \u0130smail Y\u00fcksek, Bar\u0131\u015f Sungur, Filip Novak, Caner Erkin, G\u00f6khan G\u00f6n\u00fcl, Naz\u0131m Sangare, Mauricio Lemos, Jose Sosa, Mame Thiam, Mert Hakan Yanda\u015f, Sinan G\u00fcm\u00fc\u015f, Samatta, Enner Valencia, Papiss Cisse, Kemal Ademi, Diego Perotti ve Dimitrios Pelkas'\u0131 kadroya kat\u0131lm\u0131\u015ft\u0131.,Ajansspor'un haberine g\u00f6re; resmi a\u00e7\u0131klaman\u0131n yap\u0131laca\u011f\u0131 tarihi Ba\u015fkan Ali Ko\u00e7 ve Emre Bel\u00f6zo\u011flu'nun birlikte belirleyece\u011fi ifade edildi.,Transfer d\u00f6neminden sonra Emre Bel\u00f6zo\u011flu ve Sel\u00e7uk \u015eahin, Samand\u0131ra Can Bartu Tesisleri'nde futbol tak\u0131m\u0131n\u0131n yapt\u0131\u011f\u0131 antrenmanlar\u0131 kenardan izliyor.,YARDIMCISI SEL\u00c7UK \u015eAH\u0130N \r\n40 ya\u015f\u0131ndaki futbol adam\u0131n\u0131n yard\u0131mc\u0131l\u0131\u011f\u0131n\u0131 ise futbolu ge\u00e7ti\u011fimiz haftalarda b\u0131rakan Sel\u00e7uk \u015eahin'in yapaca\u011f\u0131 belirtildi.,RESM\u0130 DUYURU BEKLEN\u0130YORDU \r\nEmre Bel\u00f6zo\u011flu'nun transfer d\u00f6nemi bittikten sonra sportif direkt\u00f6rl\u00fck g\u00f6revine getirildi\u011finin resmi olarak duyurulmas\u0131 bekleniyordu.