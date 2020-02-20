Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi kriz! Kabul edilmedi

Fenerbah\u00e7e'nin S\u00fcper Lig'in 23. haftas\u0131nda Galatasaray'\u0131 konuk edece\u011fi ma\u00e7 \u00f6ncesi kriz \u00e7\u0131kt\u0131.,\u00dclker Stad\u0131'nda derbide tak\u0131m\u0131 yaln\u0131z b\u0131rakmak istemeyen Galatasaray Ba\u015fkan\u0131 Mustafa Cengiz, y\u00f6netici arkada\u015flar\u0131yla birlikte Kad\u0131k\u00f6y'e gitme karar\u0131 ald\u0131.\r\n\r\n,Protokol trib\u00fcn\u00fcnde 15 ki\u015filik yeri olan sar\u0131-k\u0131rm\u0131z\u0131l\u0131 kul\u00fcb\u00fcn derbi i\u00e7in Fenerbah\u00e7e y\u00f6netiminden bir loca talep etti\u011fi ortaya \u00e7\u0131kt\u0131.\r\n, Ancak sar\u0131-lacivertliler, bu iste\u011fe olumsuz cevapverdi. ,Cengiz ve kurmaylar\u0131 Pazar ak\u015fam\u0131 \u00dclker Stad\u0131'ndaki dev ma\u00e7\u0131 protokolden takip edecek.\r\n,2018-19 sezonunda T\u00fcrk Telekom Stad\u0131'nda oynanan ve 2-2 biten derbide Galatasaray y\u00f6netimi, Fenerbah\u00e7e Ba\u015fkan\u0131 Ali Ko\u00e7 ve beraberindeki sar\u0131-lacivertli y\u00f6neticilere \u00f6zel loca tahsis etmi\u015fti.