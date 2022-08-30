Fenerbahçe kaybetti, Rıdvan Dilmen küplere bindi: Jesus'a Arda tepkisi

Ligdeki ilk ma\u011flubiyetini alan Fenerbah\u00e7e'ye \u00fcnl\u00fc yorumcu R\u0131dvan Dilmen'den sert tepki geldi. R\u0131dvan Dilmen Portekizli teknik adama Arda G\u00fcler \u00fczerinden ele\u015ftirilerde bulundu.,"Hocan\u0131n deme\u00e7lerinden anlad\u0131\u011f\u0131m\u0131z ana hedef S\u00fcper Lig \u015fampiyonlu\u011fu. Ancak ne \u00f6nceki ma\u00e7lardaki 6-0'l\u0131k ve 4-2'lik skorlar Fenerbah\u00e7e'yi \u015fampiyon yapt\u0131 ne de bug\u00fcnk\u00fc ma\u011flubiyet \u015fampiyonluktan etti. Sab\u0131rl\u0131 olmak zorundas\u0131n\u0131z."\r\n,"Hocay\u0131 yan\u0131ltan baz\u0131 oyuncular var. Birisi Emre Mor, bask\u0131 olmayan Karag\u00fcmr\u00fck'te oynamak ba\u015fka, Fenerbah\u00e7e'de oynamak ba\u015fka."\r\n,"Jorge Jesus esnek bir teknik adam evet. Ancak bu kadro \u00fc\u00e7l\u00fc oynayacak bir yap\u0131ya sahip de\u011fil. Zaman zaman \u00fc\u00e7l\u00fc de oynayabilirsiniz ancak ana plan\u0131n\u0131z d\u00f6rtl\u00fc \u00fczerine olmal\u0131."\r\n,"Jorge Jesus'un yapmas\u0131 gereken sol beke Alioski'yi koyup Lincoln'u \u00f6n tarafa \u00e7ekmek. Zajc ve Arao'ya \u00e7ok y\u00fck biniyor, oyunun devam\u0131nda Crespo'ya da ihtiya\u00e7 olacak."\r\n,"\u015eunu da s\u00f6yleyeyim; Arda G\u00fcler bu kadar terk edilecek bir oyuncu de\u011fil. Bu kadar isteksiz bir tak\u0131mda Arda gibi bir oyuncu nas\u0131l oynamaz, ger\u00e7ekten anlam\u0131yorum."\r\n,"Valencia'n\u0131n k\u0131rm\u0131z\u0131 kart\u0131 do\u011fru. Adil birka\u00e7 kez ittikten sonra Valencia aya\u011f\u0131yla bir hamlede bulunuyor. Rakip oyuncu seni tahrik etsin, vurmayacaks\u0131n yine de."\r\n,Fenerbah\u00e7e, S\u00fcper Lig'in 4. haftas\u0131nda Konyaspor'a konuk oldu. Deplasmandan yenilgi ile d\u00f6nen sar\u0131-lacivertliler liderli\u011fi Be\u015fikta\u015f'a kapt\u0131rd\u0131.