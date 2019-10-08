Fenerbahçe Mesut Özil için temas kurdu!

Herkesin r\u00fcya olarak adland\u0131rd\u0131\u011f\u0131 transfer Ocak ay\u0131nda ger\u00e7e\u011fe d\u00f6n\u00fc\u015febilir...,F.Bah\u00e7e'de taraftar\u0131 heyecanland\u0131racak yeni hamle... Sar\u0131-Lacivertliler milli arada transfere yo\u011funla\u015ft\u0131.,Ba\u015fkan Ali Ko\u00e7'un Sportif Direkt\u00f6r Damien Comolli ile bir araya geldi\u011fi ve Mesut \u00d6zil i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015fmalara ba\u015fland\u0131\u011f\u0131 ifade edildi.,Comolli, Arsenal ile temas kurdu ve \u015fartlar masaya yat\u0131r\u0131ld\u0131.,\u0130ngiliz ekibi Arsenal'de mutsuz olan Mesut \u00d6zil Ada'dan ayr\u0131lmak istiyor. Arsenal, y\u0131ld\u0131z orta sahay\u0131 sezon ortas\u0131nda bir tak\u0131ma kiralamaya s\u0131cak bak\u0131yor..,\u0130ngiliz ekibinin kiralama durumunda Fenerbah\u00e7e'ye yard\u0131mc\u0131 olaca\u011f\u0131 dile getirildi.,Yakla\u015f\u0131k 6 y\u0131ld\u0131r Arsenal'de forma giyen 30 ya\u015f\u0131ndaki Mesut \u00d6zil'in Arsenal ile olan s\u00f6zle\u015fmesi 2021 y\u0131l\u0131nda sona eriyor.,Tecr\u00fcbeli oyuncu her f\u0131rsatta F.Bah\u00e7eli oldu\u011funu dile getiriyor,Arsenal Teknik Direkt\u00f6r\u00fc Unai Emery, ge\u00e7ti\u011fimiz g\u00fcnlerde yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, "Formay\u0131 hak etmiyor" diye ele\u015ftirdi\u011fi \u00d6zil'i iki ma\u00e7t\u0131r kadro d\u0131\u015f\u0131 tutuyor.,Bu tav\u0131rdan rahats\u0131z olan T\u00fcrk as\u0131ll\u0131 futbolcunun da opsiyonlar\u0131n\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fc\u011f\u00fc ifade ediliyor,F.Bah\u00e7e, Mesut \u00d6zil'i transfer etti\u011fi taktirde Arsenal, y\u0131ld\u0131z oyuncunun maa\u015f\u0131n\u0131n bir k\u0131sm\u0131n\u0131 kar\u015f\u0131layacak