Fenerbahçe’nin anlaştığı yıldız Batshuayi için tepkiler çığ gibi: “Beşiktaş göndermiş, biz almışız… Bravo Ali Koç!”

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Chelsea'nin yıldız oyuncusu Michy Batshuayi ile görüşmelere başladığını resmen açıkladı. Geçen sene transfer beklerken Mergim Berisha’yı getiren Ali Koç yönetimi, bu sezon da Icardi, Maxi Gomez, Ronaldo gibi isimlerle anılırken Beşiktaş’ın tartışılan golcüsü Batshuayi transferin son gününde kadrosuna katınca sosyal medyada tepkilere neden oldu.