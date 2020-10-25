Fenerbahçe - Trabzonspor maçında herkesi şaşırtan an! İzleyenler gözlerine inanamadı

Fenerbah\u00e7e'nin Kad\u0131k\u00f6y'de Trabzonspor'u a\u011f\u0131rlad\u0131\u011f\u0131 ma\u00e7\u0131n ilk yar\u0131s\u0131nda \u00f6yle bir an ya\u015fand\u0131 ki, izleyenler g\u00f6zlerine inanamad\u0131.\r\n,Sar\u0131-lacivertli tak\u0131m\u0131n teknik direkt\u00f6r\u00fc Erol Bulut, ligin 5. haftas\u0131nda G\u00f6ztepe ile deplasmanda yapt\u0131klar\u0131 ma\u00e7\u0131n ilk 11'inde g\u00f6rev verdi\u011fi Naz\u0131m Sangare'yi yede\u011fe \u00e7ekti, Serdar Aziz ise 21 ki\u015filik m\u00fcsabaka kadrosuna al\u0131nmad\u0131.\r\n\r\nBulut, bu oyuncular\u0131n yerine kart cezas\u0131n\u0131 tamamlayan Lemos ile sakatl\u0131\u011f\u0131n\u0131 atlatan G\u00f6khan G\u00f6n\u00fcl'\u00fc ilk 11'de sahaya s\u00fcrd\u00fc.\r\n,Fenerbah\u00e7e'de Mame Thiam, Serdar Aziz ve Ferdi Kad\u0131o\u011flu, Trabzonspor kar\u015f\u0131la\u015fmas\u0131n\u0131n kadrosuna al\u0131nmad\u0131.\r\n\r\nAlerjik rahats\u0131zl\u0131\u011f\u0131 bulunan Thiam, ba\u011f\u0131rsak enfeksiyonu ge\u00e7irdi\u011fi bildirilen Serdar ve tedavisi tamamlanmas\u0131na ra\u011fmen riske edilmeyen Ferdi, 21 ki\u015filik m\u00fcsabaka kadrosuna dahil edilmedi.\r\n,\u00d6te yandan hen\u00fcz haz\u0131r olmayan Diego Perotti'nin yan\u0131 s\u0131ra kadroda d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fclmeyen Nabil Dirar da ma\u00e7ta yer almad\u0131.\r\n,Fenerbah\u00e7e taraftar\u0131, haz\u0131rlad\u0131\u011f\u0131 pankartla Trabzonspor ma\u00e7\u0131nda tak\u0131mlar\u0131na destek verdi. Sar\u0131-lacivertli taraftar gruplar\u0131n\u0131n haz\u0131rlad\u0131\u011f\u0131 ve \u00fczerinde bir\u00e7ok slogan ile g\u00f6rselin yer ald\u0131\u011f\u0131 pankart, maraton alt trib\u00fcn\u00fcne as\u0131ld\u0131.\r\n,Bordo-mavili tak\u0131m, Fenerbah\u00e7e kar\u015f\u0131s\u0131nda son oynad\u0131\u011f\u0131 Medipol Ba\u015fak\u015fehir ma\u00e7\u0131n\u0131n ilk 11'ine g\u00f6re 3 de\u011fi\u015fikli\u011fe gitti.\r\n\r\nTrabzonspor'da teknik direkt\u00f6r Eddie Newton, ge\u00e7en hafta ilk 11'de \u015fans verdi\u011fi Fausseni Diabate, Safa K\u0131nal\u0131 ve Joao Pereira'y\u0131 yede\u011fe \u00e7ekti.\r\n\r\n\u0130ngiliz \u00e7al\u0131\u015ft\u0131r\u0131c\u0131, bu oyuncular\u0131n yerine kart cezas\u0131n\u0131 tamamlayan Flavio, sakatl\u0131\u011f\u0131 ge\u00e7en Anthony Nwakaeme ve Serkan Asan'\u0131 ilk 11'de sahaya s\u00fcrd\u00fc.Karadeniz temsilcisinde yeni tip koronavir\u00fcs (Covid-19) testi pozitif \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klanan Caleb Ekuban ile Abdulkadir Parmak ve H\u00fcseyin T\u00fcrkmen, kadroda yer almad\u0131.\r\n,Sar\u0131 lacivertlilerin savunma oyuncusu Lemos ile Arjantinli orta sahas\u0131 Jose Sosa'n\u0131n ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 \u015fanss\u0131zl\u0131k Trabzonspor'a gol\u00fc getirdi.\r\n,M\u00fcsabakan\u0131n 23. dakikas\u0131nda Lemos-Sosa ikilisi hava topuna birlikte \u00e7\u0131k\u0131nca top, Benik Abofe'nin \u00f6n\u00fcnde kald\u0131 ve Kongolu golc\u00fc ceza sahas\u0131na ta\u015f\u0131d\u0131\u011f\u0131 topu iyi bir vuru\u015fla Altay'\u0131n solundan a\u011flarla bulu\u015fturdu.\r\n,Hava topuna birlikte y\u00fckselerek \u00e7arp\u0131\u015fan ve bordo mavili ekibin \u00f6ne ge\u00e7mesine sebebiyet veren Lemos-Sosa ikilisi gol\u00fcn ard\u0131ndan b\u00fcy\u00fck \u00fcz\u00fcnt\u00fc ya\u015fad\u0131. \r\n,Fenerbah\u00e7e, m\u00fcsabakan\u0131n ilk yar\u0131s\u0131nda 0-0 devam edilen b\u00f6l\u00fcmde net bir gol f\u0131rsat\u0131ndan yararlanamazken, izleyenler g\u00f6zlerine inanamad\u0131.\r\n,Sosa'n\u0131n pas\u0131nda topla bulu\u015fan Caner Erkin, sol \u00e7aprazdan ceza sahas\u0131na iyi bir orta g\u00f6nderdi.\r\n,Caner Erkin'in kale dibine g\u00f6nderdi\u011fi ortaya s\u0131ras\u0131yla Pelkas-Samatta-Valencia \u00fc\u00e7l\u00fcs\u00fc dokunamad\u0131.\r\n,Sar\u0131 lacivertli oyuncular Samatta ve Valencia ka\u00e7an gol\u00fcn ard\u0131ndan b\u00fcy\u00fck \u015fa\u015fk\u0131nl\u0131k ya\u015farken, izleyenler g\u00f6zlerine inanamad\u0131.\r\n,Ma\u00e7\u0131n ilk b\u00f6l\u00fcm\u00fcnde net iki f\u0131rsattan yararlanamayan Valencia, ikinci yar\u0131da att\u0131\u011f\u0131 g\u00fczel golle tak\u0131m\u0131n\u0131n galibiyetinden \u00f6nemli bir pay sahibi oldu.\r\n,Enner Valencia ma\u00e7tan sonra yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, "\u0130lk yar\u0131da da 2 tane \u015fans\u0131m oldu ama de\u011ferlendiremedim. \u0130kinci yar\u0131da gol\u00fc buldum. Tak\u0131m olarak 3 puan\u0131 ald\u0131k. Zor olaca\u011f\u0131n\u0131 biliyordum, zor bir rakipti. Gol\u00fc att\u0131\u011f\u0131m ve kazand\u0131\u011f\u0131m\u0131z i\u00e7in \u00e7ok mutluyum. \u0130kinci yar\u0131 tak\u0131m olarak iyi bir geri d\u00f6n\u00fc\u015f yapt\u0131k." diye konu\u015ftu.\r\n