Fenerbahçe - Trabzonspor maçında herkesi şaşırtan an! İzleyenler gözlerine inanamadı

Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Trabzonspor'u ağırladığı maçın ilk yarısında öyle bir an yaşandı ki, izleyenler gözlerine inanamadı.