Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın radarındaydı! Resmen açıklandı...

Yeni Malatyaspor Ba\u015fkan\u0131 Adil Gevrek, transfer \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 ve Guilherme'nin durumu hakk\u0131nda bilgi verdi.\r\n,"KOLAYLIK SA\u011eLAYACA\u011eIZ"\r\n\r\nTRT Spor'a a\u00e7\u0131klamalarda bulunan Gevrek, "B\u00fcy\u00fck tak\u0131mlardan teklif gelirse, Malatyaspor'un da menfaatleri do\u011frultusunda Guilherme'ye kolayl\u0131k sa\u011flayaca\u011f\u0131m\u0131z\u0131 s\u00f6ylemi\u015ftik. Ancak, resmi bir teklif gelmedi" dedi.\r\n\r\n,"DE\u011eERL\u0130 OYUNCULAR"\r\n\r\nAlper Potuk, Mehmet Ekici ve O\u011fuzhan \u00d6zyakup ile ilgilendiklerini do\u011frulayan Adil Gevrek, "Hepsi de\u011ferli oyuncular. Mevcut kadromuza en fazla 1 tane oyuncu alaca\u011f\u0131z. ,"RESM\u0130 TEKL\u0130F OLMADI"\r\n\r\nAdis Jahovic i\u00e7in de resmi teklif almad\u0131klar\u0131n\u0131 vurgulayan ba\u015fkan Gevrek, "Adis Jahovic i\u00e7in birka\u00e7 yurt d\u0131\u015f\u0131 kul\u00fcb\u00fc ile konu\u015fmalar oldu. ,Ancak, resmi teklif olmad\u0131." \u015feklinde konu\u015ftu.\r\n\r\n,Giden olursa 1-2 daha olabilir diye d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fck. Gitmeden oyuncu almak ekonomik dengelerimizi bozar." ifadelerini kulland\u0131.,GUILHERME: "G\u00dcZEL B\u0130R \u015eEY"\r\n\r\nYeni Malatyaspor'un y\u0131ld\u0131z\u0131 Guilherme ise yay\u0131nc\u0131 kurulu\u015fa verdi\u011fi r\u00f6portajda "Ba\u015fka tak\u0131mlar\u0131n, taraftarlar\u0131n beni be\u011fenmeleri, tak\u0131mlar\u0131nda g\u00f6rmek istemeleri g\u00fczel bir \u015fey. Ben \u015fu anda ,Malatyaspor'day\u0131m, transferimle ilgili g\u00f6r\u00fc\u015fecek bir menajerim var. Ancak bir teklif gelirse menajerimle oturulur, konu\u015fulur ve bir anla\u015fma sa\u011flan\u0131r ya da sa\u011flanmaz" \u015feklinde a\u00e7\u0131klama yapt\u0131.