Fenerbahçe'ye bir şok daha

Sar\u0131 lacivertlilere \u015fok \u00fcst\u00fcne \u015fok... Spor Toto S\u00fcper Lig'in geride kalan 17 hafta sonras\u0131nda ligin ilk devresini k\u00fcme d\u00fc\u015fme hatt\u0131nda 17. s\u0131rada tamamlad\u0131.,Yap\u0131lan transferlerin verimsizli\u011fi, oyuncular\u0131n uyumsuz g\u00f6r\u00fcnt\u00fcs\u00fc ve neticede pe\u015f pe\u015fe gelen olumsuzluklar adeta h\u00fcsrana neden oldu. T\u00fcm bunlar \u0131\u015f\u0131\u011f\u0131nda Fenerbah\u00e7e'ye bir k\u00f6t\u00fc haber de Avrupa'dan geldi...,20 Eyl\u00fcl tarihinden bu yana sadece Alanyaspor'u yenebilen sar\u0131 lacivertliler, bu s\u00fcre\u00e7te 7 beraberlik ve 4 yenilgi al\u0131rken Avrupa'daki di\u011fer tak\u0131mlar baz\u0131nda listenin neredeyse dibini g\u00f6rd\u00fc.,5 b\u00fcy\u00fck lig ve S\u00fcper Lig'de en k\u00f6t\u00fc 3. tak\u0131m olan Fenerbah\u00e7e, 20 Eyl\u00fcl'den itibaren bir ma\u00e7 kazand\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in sadece iki tak\u0131m\u0131n \u00fczerinde yer alabildi. ,Serie A ekiplerinden Chievo ve La Liga ekiplerinden Huesca ise s\u0131f\u0131r galibiyet ile listenin en alt s\u0131ras\u0131nda yer alan tak\u0131mlar oldu. H\u00fcrriyet