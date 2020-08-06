Fenerbahçe yeni transferini duyurdu!

Sar\u0131-lacivertli kul\u00fcp, G\u00f6khan G\u00f6n\u00fcl, Mert Hakan Yanda\u015f ve Caner Erkin'in ard\u0131ndan 4. transferini de a\u00e7\u0131klad\u0131. ,Kul\u00fcpten transferle ilgili yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, "\u00c7ek savunma oyuncusu Filip Novak, kendisini 3 y\u0131ll\u0131\u011f\u0131na Fenerbah\u00e7emize ba\u011flayan s\u00f6zle\u015fmeye imza att\u0131. ,Ailemize kat\u0131lan Filip Novak\u2019a \u00c7ubuklu formam\u0131za ho\u015f geldin diyor; kendisine, taraftarlar\u0131m\u0131z\u0131n limit tan\u0131mayan sevgisiyle birlikte nice zaferler ve \u015fampiyonluklar diliyoruz" denildi.,Kanarya, Trabzonspor ile s\u00f6zle\u015fmesi sona eren \u00c7ek savunma oyuncusu Novak ile 3 y\u0131ll\u0131k anla\u015fmaya vard\u0131.