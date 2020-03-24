Fenerbahçeli eski yıldızdan Terim'e duygulandıran mesaj: Allah benden alsın, sana versin

Galatasaray'da \u0130kinci Ba\u015fkan Abdurrahim Albayrak'\u0131n ard\u0131ndan teknik direkt\u00f6r Fatih Terim'in de koronavir\u00fcs\u00fc testi pozitif \u00e7\u0131kt\u0131. ,"ALLAH BENDEN ALSIN, SANA VERS\u0130N"\r\n\r\nBu mesaj\u0131n ard\u0131ndan renk g\u00f6zetmeksizin t\u00fcm spor d\u00fcnyas\u0131 birlik oldu ve tecr\u00fcbeli teknik adama destek mesajlar\u0131n\u0131 yollad\u0131lar.,Deneyimli teknik adam hastal\u0131\u011fa yakaland\u0131\u011f\u0131n\u0131 sosyal medya hesab\u0131ndan duyurdu,, "Merak etmeyin. Emin ellerdeyim" ifadesini kulland\u0131.\r\n\r\n,Allah benden als\u0131n sana versin, can\u0131m feda sana imparator.,Can Arat'\u0131n mesaj\u0131 \u015f\u00f6yle;\r\n\r\nFenerbah\u00e7e'den yeti\u015fmeme ra\u011fmen, renk fark\u0131 g\u00f6zetmeksizin beni A Milli Tak\u0131ma kazand\u0131rd\u0131n hocam. Elini uzatman\u0131 bekleyen \u00e7ok oyuncu var hocam. , Bu isimlerden biri de y\u0131llarca Fenerbah\u00e7e formas\u0131 giymi\u015f Can Arat oldu.\r\n\r\n