Finans analisti Hatice Kolçak ‘Haziran’ ayı için uyardı: Altında düşüşler kalıcı değil, dikkatli olun

Yeni ayın ilk gününde altın fiyatları düşüşe geçti. 980 TL’ye kadar dayanan gram altın 960 liraya kadar geriledi. Vatandaşlar ise “Altın fiyatları yükselir mi, düşer mi? Gram altın düştü mü?” sorularını araştırmaya başladı. Finans analisti Hatice Kolçak altın fiyatları için yeni uyarılarda bulundu. Haziran ayında düşüşlerin yaşanabileceğine değinen Kolçak, “Düşüşler sınırlı, Fed faiz artırsa dahi altın fiyatının ateşi uzun vadede sönmez'' açıklamasında bulundu.