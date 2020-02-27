Firavun faresi tarafından ısırılan kadın, uzuvlarını kaybetti!

Shaninlea 'Shan' Visser, Ocak 2017'de bir firavun faresi taraf\u0131ndan \u0131s\u0131r\u0131ld\u0131. Ancak bu k\u00fc\u00e7\u00fck \u0131s\u0131r\u0131\u011f\u0131n hayat\u0131n\u0131 kabusa \u00e7evirece\u011finden habersizdi.,G\u00fcney Afrikal\u0131 talihsiz kad\u0131n, eski patronunun evindeyken ba\u015f parma\u011f\u0131yla i\u015faret parma\u011f\u0131 aras\u0131nda kalan b\u00f6lgeden firavun faresi taraf\u0131ndan \u0131s\u0131r\u0131ld\u0131.,\u0130lk \u00f6nce bu k\u00fc\u00e7\u00fck \u0131s\u0131r\u0131\u011f\u0131 \u00f6nemsemeyen kad\u0131n, olaydan iki g\u00fcn sonra yere y\u0131\u011f\u0131ld\u0131 ve hemen hastaneye kald\u0131r\u0131ld\u0131.,Is\u0131r\u0131k nedeniyle kan zehirlenmesi ya\u015fayan kad\u0131n\u0131n hayati organlar\u0131 iflas etmeye ba\u015flad\u0131 ve onu septik \u015foka soktu.,36 ya\u015f\u0131ndaki ya\u015fad\u0131klar\u0131n\u0131 \u015f\u00f6yle anlatt\u0131: "Ellerim alev alm\u0131\u015f gibi hissediyordum ve dayan\u0131lmaz bir ac\u0131 i\u00e7erisindeydim Eski patronum beni hastaneye yeti\u015ftirdi.",Kad\u0131n\u0131n ailesine ve gen\u00e7 k\u0131z\u0131 Kiara'ya Shan'\u0131n hayatta kalma \u015fans\u0131n\u0131n \u00e7ok zay\u0131f oldu\u011fu s\u00f6ylendi ve Shan'\u0131n hayat\u0131n\u0131 kurtarmak i\u00e7in elinden geleni yapan doktorlar kad\u0131n\u0131 11 g\u00fcn boyunca suni komaya soktu.,Sepsis de denilen kan zehirlenmesi, v\u00fccudun bir enfeksiyonla sava\u015fmaya \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131nda, a\u015f\u0131r\u0131 tepki vermesi ve v\u00fccudun organlar\u0131na sald\u0131rmas\u0131yla ortaya \u00e7\u0131kan hayat\u0131 tehdit eden bir durumdur.,Doktorlar Shan'\u0131n burnunu, dudaklar\u0131n\u0131, diz alt\u0131ndan iki baca\u011f\u0131n\u0131 ve her iki kolunu da dirse\u011fin alt\u0131ndan kesmek zorunda kald\u0131.,Shan daha sonra \u00e7enesini ve dudaklar\u0131n\u0131 yeniden in\u015fa etmek i\u00e7in bir dizi operasyonlar ge\u00e7irdi.,Shan, "Dudaklar\u0131m uylu\u011fumdan derinin alt\u0131na bir doku geli\u015ftirici yerle\u015ftirilerek yeniden in\u015fa edildi" a\u00e7\u0131klamas\u0131nda bulundu.,"Bug\u00fcne kadar 66 ameliyat ge\u00e7irdim" diyen gen\u00e7 kad\u0131n, hayatta kalma m\u00fccadelesini sosyal medya hesaplar\u0131ndan payla\u015farak benzer tecr\u00fcbeler ya\u015fayanlara yard\u0131mc\u0131 olmaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor.